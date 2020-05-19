Знаменита красуня Кім Кардашьян похвалилася вражаючим бюстом в екстремальному декольте
Зірка американських реаліті-шоу вирішила взяти участь у благодійній акції, покликаній допомогти з їжею нужденним. Для залучення уваги красуня вирішила опублікувати в Instagram своє архівне фото у спокусливому образі, пише Politeka.net.
На знімку Кім позує перед камерою крупним планом. По фото важко зрозуміти, у що вона одягнена, однак увагу до себе так і притягують пишні груди моделі, виставлені напоказ в глибокому декольте.
Знімок був зроблений ще в часи, коли Кардашьян була блондинкою. Її образ доповнює макіяж з акцентом на очі і підкреслено-нюдові губи. Світле волосся моделі спадає на її плечі недбалими локонами.
Скандальна Асмус показала свою улюблену полуничку і не тільки, ставши на коліна: "Як апетитно"
Російська Кардашьян виставила в камеру пишний бюст в непристойному бікіні: "Ух, яка бешкетниця"
Кончіта Вурст здивувала образом на Євробаченні-2020, співачку просто не впізнати: "Цукерочка на ніжках"
Мейхер без ліфчика показала, за що її взяли у "ВІА Гру": "А у вас талант, люба"
Шанувальники зірки масово відгукнулися на її заклик взяти участь у акції, на забуваючи засипати знаменитість компліментами.
До цього ми писали, що Кардашьян в одних колготках здивувала шанувальників словами про власних волоссі.
«Моє волосся було перукою. Світле. Прибирала сьогодні в шафі і займалася підгонкою аксесуарів», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому в Instagram знімку Кардашьян позує в одних колготках і білизна, демонструючи на камеру неймовірні форми. На це звернули увагу і її прихильники.
Нагадаємо, спокуслива Кім Кардашьян в одних колготках приголомшила зізнанням: «Моє волосся було перукою…».
Як повідомляла Politeka, пишногруда Кім Кардашьян влаштувала калейдоскоп з фото в ліфчиках: "Вау, це рекорд!".
Також Politeka писала, що Кім Кардашьян засмущала племінника, притиснувши його до випираючих грудей: "О, боже!".