Знаменита красуня Кім Кардашьян похвалилася вражаючим бюстом в екстремальному декольте

Зірка американських реаліті-шоу вирішила взяти участь у благодійній акції, покликаній допомогти з їжею нужденним. Для залучення уваги красуня вирішила опублікувати в Instagram своє архівне фото у спокусливому образі, пише Politeka.net.

На знімку Кім позує перед камерою крупним планом. По фото важко зрозуміти, у що вона одягнена, однак увагу до себе так і притягують пишні груди моделі, виставлені напоказ в глибокому декольте.

Знімок був зроблений ще в часи, коли Кардашьян була блондинкою. Її образ доповнює макіяж з акцентом на очі і підкреслено-нюдові губи. Світле волосся моделі спадає на її плечі недбалими локонами.

Шанувальники зірки масово відгукнулися на її заклик взяти участь у акції, на забуваючи засипати знаменитість компліментами.

До цього ми писали, що Кардашьян в одних колготках здивувала шанувальників словами про власних волоссі.

«Моє волосся було перукою. Світле. Прибирала сьогодні в шафі і займалася підгонкою аксесуарів», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому в Instagram знімку Кардашьян позує в одних колготках і білизна, демонструючи на камеру неймовірні форми. На це звернули увагу і її прихильники.

Нагадаємо, спокуслива Кім Кардашьян в одних колготках приголомшила зізнанням: «Моє волосся було перукою…».

Як повідомляла Politeka, пишногруда Кім Кардашьян влаштувала калейдоскоп з фото в ліфчиках: "Вау, це рекорд!".

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