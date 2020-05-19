55-летняя украинская певица Таисия Повалий, которая пять лет прожила в России и недавно вернулась на Родину, поделилась интересным фото

Звезда сделала селфи на природе, представ в ярком виде, передает Politeka.net. Повалий надела красный платок и черную толстовку.

Звезда немного откинула голову назад, чтобы запечатлеть зелень вокруг себя.

Артистка подчеркнула красоту своих глаз черным карандашом, а розовая помада придала образу некой завершенности.

"Селфи возле Черешни! Скоро будем смаковать!😊❤️", - подписала фото Таисия.

За час пост собрал более 2000 лайков и много комментариев. Даже актриса Ольга Сумская не удержалась от комментария:

"Будет хороший урожай! 🤗 Красотка наша! 💋", - написала она.

"Постарела", "Это не она же ?", "Здорово, что Вы в Украине!❤️👍🌹🌈 Вы чудесная!...", "Красивая такая 😍", "Ой,как здорово,как здорово!Все ягодки впереди!😉Мы ягодки любим!В предвкушении уже)))", ""Справжня українська жіночка!" Какая же вы, Таечка, красивая! 💝 А платок какой!!! Роскошный! 👍Мы черешню уже смаковали. На рынке купленную. 🤣😂", "Какая украиночка хорошенькая🥰🥰🥰Тая,мы очень скучали❤️Выглядите очень классно😍😍😍...", "Класс!!!! А у нас черешни не растут) и на юг нынче за ними не съездить( Интересно, украинские с особым вкусом??? 🤗 Милая вы, Таечка!!!! 😘😍❤️", "😍С огромным удовольствием разделим Вашу, Таечка, радость!!🙌💖", "Ну до чего ж Вы офигенная!!!😍😍😍Милая, домашняя,лапусечка🥰", - написали другие пользователи сети.

Ранее мы писали, что Таисия Повалий удивила внешностью на фото, артистке не дашь больше 35 лет. Звезда улыбалась, на ее лице - ни одной морщинки. Вокруг певицы были расставлены разные цветы.

Напомним, что Повалий поразила изменениями во внешности на карантине, видео облетело сеть: "Что с лицом?".

Как сообщала Politeka, несчастье обрушилось на маленького внука Повалий: "Огромное дерево рухнуло на...".

Также Politeka писала, что запроданка Повалий сразила наповал, запев на украинском: «Слезы на глазах».