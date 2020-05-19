Українська співачка Тіна Кароль показала невеликий відеоролик, в якому засвітилася з красивим чоловіком

Тіна вирішила представити відеоролик, в якому постала в декількох образах і засвітилася в компанії молодого чоловіка. При цьому акцент зірка зробила на тому, що ролик був створений з однією метою - показати, що артистка слідує модним тенденціям і також як і Каменських і Ані Лорак, завела аккаунт в додатку "Тік-Ток", передає Politeka.net.

Артистка показала, як вибирала собі костюм, як приміряла вбрання і як позувала у зухвалому іміджі. При цьому ролик з "Тік-Ток" викликав бурю емоцій серед коментаторів в мережі:

«Ех ,вела б вона його ще сама й викладала відео зняті в реальному часі, а не такі ось постановочки)», «Щоб на Тік ток підписувалися,треба щоб там були відео не просто зняті коли-то для бекстейджев)», «Паша такий ідеальний компаньйон у фотосесіях 😂💚», «Тиктокер наш 🤗😅😍», «Найкраща 😘😘😘», «Ой да не з Баланам у них шури мури 🤔☺️😉 як Трініті і Немо 🤩».

Зазначимо, перебуваючи на карантині Тіна не сумує - активно займається собою, проводить довгоочікуване вільний час із сином, працює над альбомом і навіть інтригує своїм особистим життям. Нещодавно співачка зробила також несподівану заяву.

У розділі Сторі в соціальній мережі Instagram артистка опублікувала несподіваний кадр з серйозною підписом. Так, співачка позує у сукні кольору металік, більше нагадує кольчугу. При цьому сама сукня складалася з маленьких кіл різного розміру і сполучених між собою.

Наряд вдало підкреслив фігуру знаменитості, а прозорий вигляд надав тій пікантності. Однак не це привернуло увагу фанатів. Підпису зірка написала дещо важливе:

"Сцена – моя пристрасть, спокій – моє натхнення. Я приготувала вам особливі сюрпризи про те, про що мовчала багато років", - заінтригувала Тіна.

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