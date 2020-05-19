Відома співачка Аліна Гросу здивувала різкою зміною іміджу, перетворившись у чоловіка

Останні тижні Аліна активно ділилася домашніми фото і розповідала про смачні рецепти, якими можна побалувати рідних і саму себе. В цей же раз вона опублікувала ролик, в якому перетворилася на чоловіка з бородою, ніж чимало насмішила мережу, повідомляє Politeka.

Так, Аліна показала, як вона виглядає без макіяжу, салонів краси і фільтрів. У своєму відео вона спочатку постає у чорній футболці та з чокером на шиї, а також з гарною зачіскою. Артистка ритмічно рухається під музику. Після вона несподівано витирає обличчя і перетворюється в бородатого чоловіка.

«Ти - не ти, коли.... Продовж фразу😜 #тикток 😝 P. s. Щипайте бровки, дівчатка, а то будете, як я😂🤪🤪🤪», - пише Аліна.

Ось що відповіли шанувальники:

«Ти не ти коли голодний😍», «Коли не бородата жінка», «Голодний😻😂», «Ні разу не дзинь дзинь 😂😂😂», «Якщо не заберуть менти😂», «Коли на карантині (((», «Коли на дієті 😢», «Капець що робить самоізоляція», «Ти не Ти коли женеш понти, ти не ти коли пілішь а не вбрасываешь кілометри добра і краси, ти не ти коли їси м'ясо а не плоди!!! Приспів :Дыдыды) не їж м'ясо жуй плоди!🙌🙌🙌», «Страшніше будь-якого вірусу!».

До цього у інтерв'ю артистка розповіла, що зараз вона з чоловіком разом прибирає, готує. Іноді вони самоизолируются і знаходяться один без одного:

«Я трималася днів 20, а 10 днів – у мене то туди, то сюди. Я можу триматися, коли мені привозять їжу. А коли готую – це жирна їжа. Не можу я готувати щось дієтичне, в мені тече українська кров, тому хочеться робити борщі, пампушки, вареники і пиріжки», - зізнається Аліна.

Також вона розповіла, як пов'язаний її апетит з вагітністю, про яку вона оголосила на початку місяця.

«Треба ж було мені розуму викласти це 1 квітня. Багато людей зараз запитують, чи вагітна я, але я поки говорити не буду. Це секрет. Хочеться щось приховати для себе на певний час і потім вже про це говорити. Якщо це так», – туманно пояснила ситуацію співачка.

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