Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала в Instagram стильний кадр з відпочинку на морі

Так, як відомо, зараз зірка перебуває на карантині і постійно ділиться фото, зробленими у відпустці до самоізоляції. Тому сьогодні вона вирішила показати літній образ, чимало вразивший фанатів. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На знімку дівчина була в стильному білому купальнику з зав'язками по боках, акуратно оголяющем пикатные ділянки тіла зірки. Сама вона позувала боком до об'єктиву і з сонцезахисними чорними окулярами.

підпису вона зазначила, що "Коли???" - з натяком, коли закінчиться карантин і вона зможе повернутися до активних подорожей.

«Орел і Решка?», «Ще не скоро ! 😀», «Як я сумую за Бердянськом», «Леська ти крутіше ніж Джолі», «Леся, який у вас ріст?», «Леся ! Ти крута!!!🔥🔥🔥🔥🔥💋🌈🌈🌈 Так тримати!», «Чорне море ?», «А коли це всі ж кордони закриті???🙉», «Ось же вона принцеса, ангел мій неземної ти не уявляєш яка ж ти чудово приголомшлива леді мрія», «Джаред Літо здохне, коли побачить це фото 🔥🔥🔥💣💣💣💣».

До цього Леся показала, позувала в короткому білому топі і яскравих зелених спортивних штанях з акуратною нашивкою. Дівчина позувала поруч з квітучими деревами, які стали ідеальною декорацією для ефектних весняних кадрів. Судячи з усього, карантин не вплинув на фігуру зірки, адже артистка виглядала досить свіжо і дуже струнко.

"Цвіту і пахну", - лаконічно підписала нові фото Никитюк.

Шанувальники тут же відреагували: «А без маски чому?😀», «Це вам не Київський дім,це Хмельницьке чисте повітря.😍», «Красиивая😍😍😍», «Так-так, порушуємо карантин? «, «бджоли не покусали 😂???», «Леся, ви завжди радуєте своїм позитивом, гумором і звичайно ж красою!!!💖💖💖», «Ти дуже красива😍✨❤️».

Нагадаємо, Никитюк у вбранні нічний жриці і похмурого ніндзя висміяли в мережі: "Сміттєвого пакету не вистачає".

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