Экс-жена рэп-исполнителя Сереги Полина Ололо не прекращает борьбу за своих детей

Об этом она написала в своем микроблоге Instagram, передает Politeka.net.

По словам девушки, она решила вынести личные проблемы в публичную плоскость, чтобы привлечь внимание общественности и силовиков.

Полина Ололо признается, что очень долго не виделась со своими детьми.

"Это переходит все грани дозволенного в жизни маленьких детей и Закона! Вывоз за границу по поддельным документам это уголовная ответственнось для него и для нотариуса(конечно мы направили все письма, что бы их остановить). Зависимость Сергея которая длится уже не первый год и выходить в трезвый мир он может только благодаря капельницам, об этом знают весь наш близкий круг общения. Так же подтвердили что с прошлого проекта «Правильного питания» его выгнали именно по этой причине", - рассказала девушка в своем микроблоге.

Полина также добавила, что Серега кормит детей на завтрак семечками, поэтому она не может ему доверить самое сокровенное.

"Чтобы не быть голословной, этому есть доказательства которые будут фигурировать в суде. Из-за искривлённой реальности, человек не может трезво оценивать ситуацию и вообще воспитывать детей... Я не могу доверить человеку детей которых на завтрак кормит семечками, от этого просто у меня разрывается сердце", - подытожила бывшая жена Сереги в Instagram.

Ранее мы рассказывали, что рэпер Серега забрал детей у бывшей жены Полины Ололо и не дает им встретиться.

"История длится полгода. Но последние месяцы вообще какой-то беспредел. Отдала я их на месяц к нему на отдых, потом методом провокации он забрал их на 12 месяц. Сейчас я не имею возможности даже поговорить с ними. И, к слову, дети живут с посторонними людьми, а иногда и предоставлены сами себе", – заявила бывшая супруга.

Полина Ололо также пригрозила Сереге судебным разбирательством и встречей с силовиками.

Напомним, бывшая возлюбленная рэпера Сереги огорошила правдой об его издевательствах над детьми

А еще Politeka писала, что Рэпер Серега вляпался в грязный скандал, бывшая жена выдала подробности

Также Politeka сообщала, что судья «Х-Фактора» Серега стал студентом харьковского вуза, появилось фото: «фанат авиации».