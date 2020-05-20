Романи зірок можуть починатися яскраво, а в підсумку згаснути, не залишивши від колишньої пристрасті не сліду

Читайте далі про п'ять зіркових розлучень, про які говорять досі.

Актори Кім Бейсінгер і Алек Болдуін закрутили роман на знімальному майданчику фільму «Звичка одружуватися». Пара одружилася, але через кілька років вирішила розлучитися, пише sm-news.ru. На той момент у зірок була спільна семирічна дочка Айрленд, за яку зав'язалася боротьба.

Кульмінацією розборок стали неприємні висловлювання Болдуіна про дочку і колишню дружину.

Принцеса Діана і принц Чарльз прожили разом недовго. Після народження двох синів обидва розлучилися. Леді Ді в одному з інтерв'ю зізналася, що в шлюбі було дуже багато народу, натякаючи на коханку Чарльза Камілу Паркер Боулз і на всю королівської сім'ї.

Актори Дрю Беррімор і Тому Грін були одружені всього 5 місяців. Цей період був складним для пари, адже Грін дізнався, що хворий на онкологію, а у Беррімор згорів будинок.

Найкрасивішою парою довгий час вважався союз Бреда Пітта і Анджеліни Джолі.

ЗМІ повідомили, що причиною розлучення стала неадекватна поведінка Бреда Пітта. Одного разу в літаку він підняв руку на 15-річного сина Меддокса.

Джолі звернулася в органи опіки для розгляду про подальшу участь Пітта у вихованні дітей. Підсумком боротьби стала спільна опіка батьків.

Том Круз розлучився з двома дружинами - спочатку з Ніколь Кідман і Кеті Холмс через захоплення саєнтологією.

Релігійні переконання завадили Крузу зберегти спілкування зі своїми дітьми.

Крім того, Круз прописав в шлюбному договорі заборону екс-подружжя на романтичні зв'язки протягом декількох років після розлучення, що Кеті Холмс провалила.

Нагадаємо, коханець Анджеліни Джолі і Сінді Кроуфорд перервав мовчання, сенсаційні одкровення.

Як повідомляла Politeka, жорстоке поводження: Анджеліна Джолі не стрималася і вразила зізнанням про дітей.

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