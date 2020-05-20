Романы звезд могут начинаться ярко, а в итоге погаснуть, не оставив от былой страсти не следа

Читайте далее о пяти звездных разводах, о которых говорят до сих пор.

Актеры Ким Бейсингер и Алек Болдуин закрутили роман на съемочной площадке фильма «Привычка жениться». Пара поженилась, но через несколько лет решила расстаться, пишет sm-news.ru. На тот момент у звезд была совместная семилетняя дочь Айрленд, за которую развязалась борьба.

Кульминацией разборок стали неприятные высказывания Болдуина о дочери и бывшей жене.

Принцесса Диана и принц Чарльз прожили вместе недолго. После рождения двоих сыновей оба расстались. Леди Ди в одном из интервью призналась, что в их браке было слишком много народа, намекая на любовницу Чарльза Камилу Паркер Боулз и на всю королевскую семью.

Актеры Дрю Бэрримор и Том Грин были женаты всего 5 месяцев. Этот период был сложным для пары, ведь Грин узнал, что болен онкологией, а у Бэрримор сгорел дом.

Самой красивой парой долгое время считался союз Бреда Питта и Анджелины Джоли.

СМИ сообщили, что причиной развода стало неадекватное поведение Брэда Питта. Однажды в самолете он поднял руку на 15-летнего сына Мэддокса.

Джоли обратилась в органы опеки для разбирательства о дальнейшем участии Питта в воспитании детей. Итогом борьбы стала совместная опека родителей.

Том Круз расстался с двумя женами - сначала с Николь Кидман и Кэти Холмс из-за увлечения сайентологией.

Религиозные убеждения помешали Крузу сохранить общение со своими детьми.

Кроме того, Круз прописал в брачном договоре запрет экс-супруги на романтические связи в течение нескольких лет после развода, что Кэти Холмс провалила.

Напомним, любовник Анджелины Джоли и Синди Кроуфорд прервал молчание, сенсационные откровения.

Как сообщала Politeka, жестокое обращение: Анджелина Джоли не сдержалась и поразила признанием о детях.

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