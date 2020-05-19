Знаменита артиска Ані Лорак показала відразу кілька незвичайних образів на новому відео

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна показала незвичайний ролик, заявивши, що теж завела особисту сторінку у програмі "Тік-Ток", яким активно користуються підлітки і де стала вельми популярна Настя Каменських завдяки тим же роликам. Схоже, на карантині зірка сильно скучила, пише Рoliteka.net.

Так, Лорак приміряла в ролику відразу кілька суконь і навіть засвітилася в спортивному костюмі. При цьому вона зробила цього, щоб розповісти про нову сторінку у програмі:

«Друзі, тепер я є, і в TikTok @tiktok @tiktok_russia! 🤷🏽‍♀️😁 Підписуйтесь на мою сторінку по посиланню в профілі. Ми приготували багато цікавого для вас! 💥», – написала Лорак.

Шанувальники тут же відреагували: «Чекаємо від вас цікавих відео! Радуйте частіше новими відео.», «Вже з вами 😍😍😍😍😍😍😍😍😍», «Чому відписалися від Еміна ?,» «Ані привіт. Выглядядишь чудово. Розумниця велика», «Ураааааааа ❤Чекаємо від вас цікавих відео 💥», «Цуралася я це додаток , а тепер пішла скачувати 😊».

Як відомо, співачці довелося скасувати частину виступів і проектів з-за епідемії вірусу. Жінка змушена сидіти вдома в ізоляції. Це час співачка проводить з єдиною дочкою, але дуже сумує без концертів. У прямому ефірі раніше Лорак навіть поскаржилася, що їй вкрай важко виносити розлуку з фанатами.

Зазначимо, зараз співачка перебуває на карантині, однак останнім часом вона воліє зрідка влаштовувати прогулянки, ділитися архівними кадрами з концерту і розповідати про свої будні. Варто відзначити, що за цей час вид зірки помітно змінився.

І хоча Лорак запевняє, що важить вона всього 52 кілограми, на фото помітно, що вона погладшала, фанати раніше зазначили, що в такому випадку, "всією її схуднення було нанівець".

Зазначимо, схожі нові кадри стали також підтвердженням – вираз обличчя співачки виглядало під час її прогулянки неприродно і опухше, також, як і очі. При цьому можна помітити, що співачка була без макіяжу. Раніше шанувальники відзначили, що зірка вже схожа на Таиссию Повалій, яка робила пластику багато разів.

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

Як повідомляла Politeka, Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі

Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим нарядом на домашньому фото