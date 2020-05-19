Пандемія смертельного китайського вірусу серйозно вдарила по "гаманцю" королеви Єлизавети II

Про це пише авторитетне видання The Times.

За підрахунками економістів, через пандемію уханьського вірусу монарх Сполученого Королівства Єлизавета II "збідніла" на $24 млн.

На даний момент стан королеви Єлизавети II експерти оцінюють в 424 мільйони доларів.

Також відомо, що в основному збитки були пов'язані з королівською нерухомістю. Більш того, пандемія вдарила по фондовому ринку, і частина акцій, що належать монарху Королівства Єлизаветі II, впала в ціні.

Крім цього, доходи Єлизавети II почали падати у зв'язку з закриттям для відвідування її замків і палаців, серед яких можна відзначити Сандрингем, Балмор, Віндзорський замок і Букінгемський палац.

Раніше ми розповідали, що Єлизавета II більше не хоче правнуків. Після того, як принц Гаррі і Меган Маркл покинули королівську сім'ю, на Міддлтон лягла маса обов'язків.

У зв'язку з цим, королева заборонила герцогині Кембриджської заводити ще дітей, щоб вагітність і материнство не відволікали її від справ. Схоже, Кейт доведеться відмовитися від планів мати четверо дітей.

Як відомо, на даний момент у Кейт і Вільяма троє дітей: чотирирічна Шарлотта, дворічний Луї і шестирічний Джордж. Таблоїди не раз писали, що Міддлтон мріяла про четверту дитину.

Також ми розповідали, що Єлизавета II помстилася Меган Маркл і принцу Гаррі за втечу з палацу.

Нещодавно практично вся королівська сім'я організували відеоконференцію в додатку Zoom, щоб привітати працівників охорони здоров'я в Міжнародний день медсестер.

Але пізніше з'ясувалося, що в конференції брали участь практично всі члени королівської сім'ї, крім Меган Маркл і принца Гаррі, які сьогодні проживають в Каліфорнії.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон жорстко осоромилася при дітях: "Вітер задер...".

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