Українська співачка MARUV показала незвичайне фото, на якому позувала в прозорій білизні
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі дівчина вирішила показати кадр, який чимало заінтригував шанувальників. Як відомо, дівчина любить демонструвати фото з концертів, ділиться кадрами з тренувань і записує ролики для "Тік-ток", однак вкрай рідко показує щось, що стосується її особистого життя і вдома, повідомляє Politeka.
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Так, на сторінці дівчина показала фото, на якому позувала в одному лише білизна чорного кольору, повністю зроблена з тонких смужок і сіточки. Щоб приховати зайве Ганні довелося закрити нижню частину тіла капелюшком чорного кольору, а груди прикрити смайликами-сердечками.
До цього ми повідомляли, що перебуваючи на карантині і без постійних дренировок, Ганна набрала зайвої сидячи вдома і відпочиваючи без концертів. Дівчина активно тренується і завжди багато часу проводить в залі, а зараз без всього цього, схоже, форму підтримувати не так просто.
З-за занадто тісного сукні Анна засвітила зайву вагу на животі і те, що її талія буквально прихована під таким пікантним нарядом.
Причому раніше Анна представила записаний прямий ефір з шанувальниками. У новому ефірі артистка вирішила дати невеликий онлайн-концерт, проте здивувала недбалим і недоглянутим виглядом.
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