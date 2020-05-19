Знаменита українська співачка Настя Каменських показала стильний домашній кадр, зроблений в ліжку

Не дивлячись на те, що зараз дівчина перебуває на карантині і постійно займається роботою вдома, вона продовжує робити яскраві фото і ділитися з фанатами, щоб розбавити стрічку в Instagram. У Насті зараз дійсно насичені будні, навіть вдома - не так давно вона навіть випустила кліп, провела власний марафон і влаштувала курс тренувань, пише Рoliteka.net.

А в цей раз Настя похвалилася знімками в еротичній позі. На нових фото в Instagram Настя-з легкою посмішкою на обличчі і яскравому вигляді. Зірка позує на ліжку в білосніжній піжамі - сорочці і міні-шортах. Волосся вона зібрала в недбалий пучок, а особа завдала легкий макіяж. Каменських злегка нахилилася вперед, сидячи на колінах, і посилає поцілунок на камеру.

«Мені часто кажуть, що я схожа на Настю 😊», «Це стиль собачки) ауф 😅», «Так сильно люблю,що постала в таку позу 🙈🙈🙈», «Настя ви прекрасні що на 1 що на 2», «І перша і друга. Ти найкраща і найкрасивіша 😍», «Незворушна дівчинка NK🔥💣🌹🤟👏👌🍀», «Всі класні , але напевно більше 1 понравиласььь».

До цього знаменита українська артистка представила незвичайний кліп, створений з архівних кадрів відпочинку та спільного життя з Потапом. Під час карантину Настя вирішила створити спеціально такий зворушливий кліп, щоб максимально захистити себе від роботи в студії.

Прем'єра нової композиції та відеокліпу відбулася 15 травня на YouTube-каналі виконавиці. Автором пісні став чоловік Каменських – Олексій Потапенко.

"Є такі пісні, які не потрібно вигадувати, вони самі пишуться нашими спогадами, це відео - наші з Настею пригоди, а пісня шматочки життя, спіймані й покладені на музику", - розповів про роботу співак і продюсер.

У свою чергу Настя написала, що дана композиція – дуже особлива для неї, адже в ній зібрані фото і відео щасливих спогадів, багато романтики і посмішок, які в один затишний вечір надихнули дівчину. У кліпі вона співає, що не хоче шкодувати про такому прекрасному минулому.

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