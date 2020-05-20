Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", підкорила красою на білих простирадлах

Артистка має армію прихильників, які не лише підписані на неї в Instagram, але і створюють фан-сторінки, пише Politeka.net.

Так, нещодавно в одній з таких сторінок з'явилося гаряче фото Серябкиної. Зірка лежала повністю голою на ліжку.

Красуня перебувала на животі, прикривши найінтимніші місця. На пальчику артистки блищало два кільця.

Оля зробила високий пучок з довгого волосся, а також довгі стрілки на повіках. Завершила образ темна помада на губах.

"Настрій😴. А у вас?", - написали автори посту.

Майже за добу пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Настрій нижче нуля😔", "На фотографії відразу видно - хочеться спати", "Голова болить і спати хочеться. настрою ніякого(", "А у нас рибалка", "Нижче плінтуса😳", "Ти милий котик", "Красуня🔥", "Дивлячись на ваше фото спати перехотілося😍", "шикарна", "😍😢😢😢😢😢 Жити не хочу", "Настрій ща піднімемо пивом і все ок", "Кицюня 👏👏👏", "Нормальний настрій!)) Робочий))) 🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна з'явилася в короткому топі і міні-спідниці. Верх одягу оголив пишні груди, а його довжина показала тонку талію і сталевий прес артистки.

Вузька спідничка ідеально припала по стегнах зірки.

Раніше повідомлялося, що Оля Серябкіна постала в чорній облягаючій маєчці, яка підкреслила її пишні принади.

Ольга сперлася на руку і дивилася в камеру майже чорними очима. При цьому красуня виглядала сумно.

Нагадаємо, экс-солістка "Серебро" блиснула вигинами в пікантних позах: "Просто бомба!"

Як повідомляла Politeka, экс-солістка "Серебро" в одному купальнику показала, чим спокушає чоловіків: "Жарко тобі"

Також Politeka писала, що напівгола екс-солістка "Серебро" Серябкіна подратувала фанатів: "Яка ж Оля ти..."