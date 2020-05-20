Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", покорила красотой на белых простынях

Артистка имеет армию поклонников, которые не только подписаны на нее в Инстаграм, но и создают фан-странички, пишет Politeka.net.

Так, недавно в одной из таких страниц появилось горячее фото Серябкиной. Звезда лежала полностью обнаженной на постели.

Красотка находилась на животе, прикрыв самые интимные места. На пальчике артистки блестело два кольца.

Оля сделала высокий пучок из длинных волос, а также длинные стрелки на веках. Завершила образ темная помада на губах.

"Настроение😴. А у вас?", - написали авторы поста.

Почти за сутки пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Настроение ниже нуля😔", "На фотографии сразу видно- хочется спать", "Голова болит и спать хочется.настроения никакого(", "А у нас рыбалка", "Ниже плинтуса😳", "Ты милый котик", "Красотка🔥", "Глядя на ваше фото спать перехотелось😍", "шикарна", "😍😢😢😢😢😢 Жить не хочу", "Настроение ща подымим пивас и всё ок", "Кисуля 👏👏👏", "Нормальное настроение!)) Рабочее))) 🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина предстала в коротком топе и мини-юбке. Верх одежды оголил пышную грудь, а его длина показала тонкую талию и стальной пресс артистки.

Облегающая юбочка идеально пришлась по бедрам звезды.

Ранее сообщалось, что Оля Серябкина предстала в черной облегающей маечке, которая подчеркнула ее пышные прелести.

Ольга облокотилась на руку и смотрела в камеру почти черными глазами. При этом красотка выглядела грустно.

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