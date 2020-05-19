Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла про те, що чекає на другу дитину

Так на своєму Telegram-каналі "Особливе з Соломією", ведуча Соломія Вітвицька розповіла, що її близька подруга і хрещена малюка Світлана Тарабарова готується стати мамою вдруге. Дівчина зворушливо привітала подругу і побажала їй і дітям всього самого теплого. Сама Світлана також розповіла про хвилюючою новини на своїй сторінці в Instagram,

Так, в цей раз Світлана оголосила про свою другу вагітність – співачка зняла чуттєву чорно-білу фотосесію, кадрами якою поділилася кілька хвилин тому. При цьому на фото вона позувала в стильному образі - білий брючний костюм, а також в акуратний чорний ліф без блузи.

Світлана наголосила, що найкрасивішою жінка стає саме в період вагітності.

«Друзі, я хочу поділитися з вами. Я вагітна ☺️, раптом ❤️ Незважаючи на складності, які супроводжують період вагітності, я вважаю, що жінка вагітна красива! Ніяких комплексів - ти красива!», - написала дівчина. Шанувальники у свою чергу завалили зірку коментарями.

Відзначимо, до цього Джамала розповіла, як проходить її вагітність вдруге:

"Відразу скажу, що по відчуттях друга вагітність не схожа на першу. У перший раз для тебе все нове - відчуваєш раніше невідомі почуття, ти боїшся щось пропустити або нашкодити дитинці, весь час прислухаєшся до себе, відчуваєш тривогу.

Зараз я прислухаюся до себе, але багато уваги приділяю Емір-Рахману, тому немає часу турбуватися. Я стала спокійнішою. Відчуваю відповідальність і за Еміра, і за майбутньої дитини".

Також стало відомо про третин вагітності Alyosha, дівчина разом з Vlad Darwin давала концерт. Виконавиця протягом майже всього вечора була в широких вбранні.

"Усі глядачі звернули увагу на не властиві співачці занадто широкі сукні вільного крою, які все одно час від часу облегали кругленький животик. Тому, ми всі вирішили, що, мабуть, Лена втретє вагітна. Ще і Alyosha сама себе видала прямо під час виступу.

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