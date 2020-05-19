Національний банк приготував ряд нововведень для українців

Про те, що зміниться для мешканців країни, йдеться в повідомленні НБУ.

Так, введений електронний реєстр ліцензій на переказування коштів у гривні без відкриття рахунків. Це зроблено у зв'язку з переходом на електронні ліцензії.

Разом з тим, раніше отримані "паперові" ліцензії залишаються чинними, вони не вимагають заміни, термін їх дії не обмежується, а відомості про існуючих учасників ринку автоматично включені в реєстр. При необхідності учасники ринку завжди можуть безкоштовно отримати виписку з нового електронного реєстру.

Також знижена документальна навантаження на учасників ринку платіжних послуг. У разі змін небанківська установа більше не зобов'язане подавати в Нацбанк для узгодження оновлену інформаційну довідку про умови і порядок надання послуг з переказу коштів.

Відповідні зміни до положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків затверджені постановою правління НБУ від 8 травня 2020 №60.

Крім того, з 1 серпня українцям буде простіше знімати готівку з банківських карток в касах магазинів і ресторанів стане.

У НБУ заявили про вдосконалення поряда цих операцій і їх обліку. Видавати готівку з карток зможуть тільки ті магазини та заклади, які застосовують реєстратори розрахункових операцій (РРО).

зокрема, НБУ передбачив можливість застосування підприємствами електронних розрахункових документів і фіскальних звітних чеків поряд з паперовими. Ця норма прийнята у відповідності з законом про РРО.

Крім того, Нацбанк розширив можливості суб'єктів господарювання щодо операцій з переказу готівки в національній валюті через фінансові установи, які отримали ліцензію НБУ на здійснення таких операцій. Ця норма запрацює з 1 липня 2020 року.

Ці нововведення прописані в постанові правління НБУ від 7 травня 2020 №59 "Про затвердження змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні". Документ набирає в чинності з 25 травня, через 10 днів після його офіційного опублікування.

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