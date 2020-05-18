Герцоги Кембриджські, незважаючи на карантин, продовжують виконувати свої королівські обов'язки
Про це пише Politeka.net.
Як відомо, Кейт Міддлтон і принц Вільям працюють у віддаленому режимі у своїй резиденції, розташованій в Норфолку.
Кожен новий «вихід» герцогині Кембриджської так само активно обговорюється шанувальниками королівської сім'ї.
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На цей раз Кейт Міддлтон і принц Вільям поспілкувалися по відеозв'язку з виконавчим директором та волонтерами кризового сервісу Shout, який був запущений рік тому разом з принцом Гаррі і Меган Маркл.
Для нового публічного появи герцогиня зробила нову зачіску — вона зібрала волосся назад, доповнивши елегантну укладання сережками Catherine Zoraida з сусального золота і легким макіяжем.
За традицією, фанати звикли бачити Кейт Міддлтон з розпущеним волоссям, але вони в коментарях зазначили, що під час цього конференц-колла вона виглядала помітно посвіжілою.
Шанувальники королівської сім'ї також припустили, що Кейт в умовах карантину багато часу проводить на свіжому повітрі, а бронзовий відтінок шкіри герцогиня підкреслила білосніжним кардіганом Sandro з незвичайним «хвилястим» вирізом.
"Майбутні король і королева", "Просто чудово чути їх у піднесеному настрої, будьте в безпеці і спасибі всім", "Герцогиня Кейт така красива", "Кейт виглядає дивовижно в білому", "Вільям весь час нахиляється до Кейт, це так мило", "Кейт як ангел в білому!", - написали фанати в коментарях.
Раніше ми розповідали, що Єлизавета II більше не хоче правнуків. Після того, як принц Гаррі і Меган Маркл покинули королівську сім'ю, на Міддлтон лягла маса обов'язків.
У зв'язку з цим, королева заборонила герцогині Кембриджської заводити ще дітей, щоб вагітність і материнство не відволікали її від справ. Схоже, Кейт доведеться відмовитися від планів мати четверо дітей.
Як відомо, на даний момент у Кейт і Вільяма троє дітей: чотирирічна Шарлотта, дворічний Луї і шестирічний Джордж. Таблоїди не раз писали, що Міддлтон мріяла про четверту дитину.
Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.
Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон жорстко осоромилася при дітях: "Вітер задер...".
Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили