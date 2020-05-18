Такой герцогиню еще не видели

Герцоги Кембриджские, несмотря на карантин, продолжают выполнять свои королевские обязанности

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, Кейт Миддлтон и принц Уильям работают в удаленном режиме в своей резиденции, расположенной в Норфолке.

Каждый новый «выход» герцогини Кембриджской всё так же активно обсуждается поклонниками королевской семьи.

На этот раз Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались по видеосвязи с исполнительным директором и волонтерами кризисного сервиса Shout, который был запущен год назад вместе с принцем Гарри и Меган Маркл.

Для нового публичного появления герцогиня сделала новую прическу — она собрала волосы назад, дополнив элегантную укладку серьгами Catherine Zoraida из сусального золота и легким макияжем.

По традиции, фанаты привыкли видеть Кейт Миддлтон с распущенными волосами, но они в комментариях отметили, что во время этого конференц-колла она выглядела заметно посвежевшей.

Поклонники королевской семьи также предположили, что Кейт в условиях карантина много времени проводит на свежем воздухе, а бронзовый оттенок кожи герцогиня подчеркнула белоснежным кардиганом Sandro с необычным «волнистым» вырезом.

"Будущие король и королева", "Просто замечательно слышать их всех в приподнятом настроении, будьте в безопасности и спасибо всем", "Герцогиня Кейт такая красивая", "Кейт выглядит изумительно в белом", "Уильям все время наклоняется к Кейт, это так мило", "Кейт как ангел в белом!", - написали фанаты в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Елизавета II больше не хочет правнуков. После того, как принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью, на Миддлтон легла масса обязанностей.

В связи с этим, королева запретила герцогине Кембриджской заводить еще детей, чтобы беременность и материнство не отвлекали ее от дел. Похоже, Кейт придется отказаться от планов иметь четверо детей.

Как известно, на данный момент у Кейт и Уильяма трое детей: четырехлетняя Шарлотта, двухлетний Луи и шестилетний Джордж. Таблоиды не раз писали, что Миддлтон мечтала о четвертом ребенке.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".

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