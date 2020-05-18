Архівне фото легендарної Софії Ротару підкорило соціальні мережі

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, знімок був опублікований на фан-сторінці "Софія Ротару. Мій час" в соцмережі Instagram.

На архівному фото, зробленому, ймовірно, в 70-80-их роках, можна побачити легендарну співачку Софію Ротару з "левовою гривою" в якості зачіски, яка тоді була дуже популярною.

Більш того, заради стильного для того часу знімка Софія Ротару одягла шкіряні рукавички, а на її шиї можна побачити цілу купу різноманітних прикрас.

За дві години з моменту публікації більше сотні шанувальників залишили "лайки" під раритетним знімком.

"Красуня наша! Ну дуже зухвала тут", - написав шанувальник в коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що легендарна співачка Софія Ротару похвалила у соцмережі свого онука Анатолія Євдокименка, який вирішив будувати співочу кар'єру слідом за бабусею і сестрою Софією. Хлопець випустив трек "Solar Affair".

«Анатолій, З прем'єрою нового треку! Удачі! Я в тебе вірю!», - написала Ротару.

І хоч онук відповів на цей пост вельми стримано, але бабусині прихильники кинулися його нахвалювати: «Вітаємо! Дуже гарний трек! Удачі Анатолію!!!», «Удачі! та підкорення найвищих вершин 21 століття у творчості прекрасний милий молодий чоловік Анатолій Русланович!!! Твори з Божою допомогою», «Удачі і наші привітання», " Трек просто чудовий і дуже красивий! Бажаю удачі в подальшому".

Нагадаємо, що Софія Ротару в компанії кароокого красеня справила справжній фурор: "Так їй більше 45 років не даси!".

Як повідомляла Politeka, юна онука Ротару влаштувала дорослі танці в обтягуючому топі: "Таке бабусі і не снилося".

Також Politeka писала, що внучка Ротару стривожила фото з американського метро: "Вірус колом...".