Колишня кохана відомого виконавця Віталія Козловського "відзначилася" на українських дорогах
Про це пише Politeka.net.
Зокрема, телеведуча Раміна Есхакзай була "нагороджена" наклейкою за невміння паркуватися.
Злісний відеоролик зірка опублікувала у своєму особистому Instagram, а через час воно з'явилося в Facebook-спільноті "Зупини лося".
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Так, Раміна Есхакзай записала злісне відео після того, як побачила на своєму автомобілі в Києві наклейку "Я паркуюсь, як олень".
"Я не паркуюся, як олень. Тут багато залишають машини", - спробувала виправдатися вона.
Певно, колишня кохана співака Віталія Козловського залишила свій автомобіль у самого пішохідного переходу, чим і розлютила перехожих.
Телеведуча Раміна Есхакзай також закликала активістів переглянути пріоритети спільноти і назвала боротьбу з порушниками правил дорожнього руху "дурною".
"Чому б не спрямувати свої сили в якесь гарне русло? Чому б не зайнятися благодійністю або ще якимись справами?", - обурилася вона.
Віталій Козловський відомий не тільки своїми піснями, але і бурхливим особистим життям. В одному з інтерв'ю він зізнався, що його першим захопленням стала однокласниця в початковій школі. У випускному класі з дівчиною пов'язував спільний інтерес до музики. Однак розвитку відносин завадила ревнощі.
Наступна любов залишилася без відповіді. Молоді люди співали в одному хорі, але дівчина не відповідала взаємністю.
У 2016-му шанувальники отримали підтвердження, що їх кумир зустрічається з учасницею шоу «Холостяк» і зіркою «Плейбоя» Раминой Есхакзай. Дівчина знялася у відвертому кліпі співака «Відпускаю на».
Але щастя виявилося недовгим і вже в 2017 році пара оголосила про розставання.
Нагадаємо, Козловський не побачив агресії з боку росіян.
Як повідомляла Politeka, Козловському набридло мовчати, співак розкрив правду про свою орієнтацію.
Також Politeka писала, що Козловський різко відповів на скандальне інтерв'ю Раміни.