Колишня кохана відомого виконавця Віталія Козловського "відзначилася" на українських дорогах

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, телеведуча Раміна Есхакзай була "нагороджена" наклейкою за невміння паркуватися.

Злісний відеоролик зірка опублікувала у своєму особистому Instagram, а через час воно з'явилося в Facebook-спільноті "Зупини лося".

Так, Раміна Есхакзай записала злісне відео після того, як побачила на своєму автомобілі в Києві наклейку "Я паркуюсь, як олень".

"Я не паркуюся, як олень. Тут багато залишають машини", - спробувала виправдатися вона.

Певно, колишня кохана співака Віталія Козловського залишила свій автомобіль у самого пішохідного переходу, чим і розлютила перехожих.

Телеведуча Раміна Есхакзай також закликала активістів переглянути пріоритети спільноти і назвала боротьбу з порушниками правил дорожнього руху "дурною".

"Чому б не спрямувати свої сили в якесь гарне русло? Чому б не зайнятися благодійністю або ще якимись справами?", - обурилася вона.

"Тут все так паркуются" (с) Інстаблогєриня нєгодує! ;-) ЖК Комфорт Таун продовжєує висмалювати напалмом! Gepostet von ЗупиниЛося am Montag, 18. Mai 2020

Віталій Козловський відомий не тільки своїми піснями, але і бурхливим особистим життям. В одному з інтерв'ю він зізнався, що його першим захопленням стала однокласниця в початковій школі. У випускному класі з дівчиною пов'язував спільний інтерес до музики. Однак розвитку відносин завадила ревнощі.

Наступна любов залишилася без відповіді. Молоді люди співали в одному хорі, але дівчина не відповідала взаємністю.

У 2016-му шанувальники отримали підтвердження, що їх кумир зустрічається з учасницею шоу «Холостяк» і зіркою «Плейбоя» Раминой Есхакзай. Дівчина знялася у відвертому кліпі співака «Відпускаю на».

Але щастя виявилося недовгим і вже в 2017 році пара оголосила про розставання.

Нагадаємо, Козловський не побачив агресії з боку росіян.

Як повідомляла Politeka, Козловському набридло мовчати, співак розкрив правду про свою орієнтацію.

Також Politeka писала, що Козловський різко відповів на скандальне інтерв'ю Раміни.