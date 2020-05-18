Бывшая возлюбленная известного исполнителя Виталия Козловского "отличилась" на украинских дорогах
Об этом пишет Politeka.net.
В частности, телеведущая Рамина Эсхакзай была "награждена" наклейкой за неумение парковаться.
Злостный видеоролик звезда опубликовала в своем личном Instagram, а через время оно появилось в Facebook-сообществе "Зупини лося".
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Так, Рамина Эсхакзай записала злостное видео после того, как увидела на своем автомобиле в Киеве наклейку "Я паркуюсь, как олень".
"Я не паркуюсь, как олень. Здесь многие оставляют машины", - попыталась она оправдаться.
Вероятно, бывшая возлюбленная певца Виталия Козловского оставила свой автомобиль у самого пешеходного перехода, чем и разозлила прохожих.
Телеведущая Рамина Эсхакзай также призвала активистов пересмотреть приоритеты сообщества и назвала борьбу с нарушителями правил дорожного движения "глупой".
"Почему бы не направить свои силы в какое-то хорошее русло? Почему бы не заняться благотворительностью или еще какими-нибудь делами?", - возмутилась она.
Виталий Козловский известен не только своими песнями, но и бурной личной жизнью. В одном из интервью он признался, что его первым увлечением стала одноклассница в начальной школе. В выпускном классе с девушкой связывал общий интерес к музыке. Однако развитию отношений помешала ревность.
Следующая любовь осталась безответной. Молодые люди пели в одном хоре, но девушка не отвечала взаимностью.
В 2016-м поклонники получили подтверждение, что их кумир встречается с участницей шоу «Холостяк» и звездой «Плейбоя» Раминой Эсхакзай. Девушка снялась в откровенном клипе певца «Отпускаю на».
Но счастья оказалось недолгим и уже в 2017 году пара объявила о расставании.
Напомним, Козловский не увидел агрессии со стороны россиян.
Как сообщала Politeka, Козловскому надоело молчать, певец раскрыл правду о своей ориентации.
Также Politeka писала, что Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины.