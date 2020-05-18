Бывшая возлюбленная известного исполнителя Виталия Козловского "отличилась" на украинских дорогах

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, телеведущая Рамина Эсхакзай была "награждена" наклейкой за неумение парковаться.

Злостный видеоролик звезда опубликовала в своем личном Instagram, а через время оно появилось в Facebook-сообществе "Зупини лося".

Так, Рамина Эсхакзай записала злостное видео после того, как увидела на своем автомобиле в Киеве наклейку "Я паркуюсь, как олень".

"Я не паркуюсь, как олень. Здесь многие оставляют машины", - попыталась она оправдаться.

Вероятно, бывшая возлюбленная певца Виталия Козловского оставила свой автомобиль у самого пешеходного перехода, чем и разозлила прохожих.

Телеведущая Рамина Эсхакзай также призвала активистов пересмотреть приоритеты сообщества и назвала борьбу с нарушителями правил дорожного движения "глупой".

"Почему бы не направить свои силы в какое-то хорошее русло? Почему бы не заняться благотворительностью или еще какими-нибудь делами?", - возмутилась она.

"Тут все так паркуются" (с) Інстаблогєриня нєгодує! ;-) ЖК Комфорт Таун продовжєує висмалювати напалмом! Gepostet von ЗупиниЛося am Montag, 18. Mai 2020

Виталий Козловский известен не только своими песнями, но и бурной личной жизнью. В одном из интервью он признался, что его первым увлечением стала одноклассница в начальной школе. В выпускном классе с девушкой связывал общий интерес к музыке. Однако развитию отношений помешала ревность.

Следующая любовь осталась безответной. Молодые люди пели в одном хоре, но девушка не отвечала взаимностью.

В 2016-м поклонники получили подтверждение, что их кумир встречается с участницей шоу «Холостяк» и звездой «Плейбоя» Раминой Эсхакзай. Девушка снялась в откровенном клипе певца «Отпускаю на».

Но счастья оказалось недолгим и уже в 2017 году пара объявила о расставании.

Напомним, Козловский не увидел агрессии со стороны россиян.

Как сообщала Politeka, Козловскому надоело молчать, певец раскрыл правду о своей ориентации.

Также Politeka писала, что Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины.