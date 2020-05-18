Українська співачка MARUV показала як веселиться під час яскравого танцю, але засвітила зайве в тісній сукні

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі Ганна показала невеликий уривок зі свого танцю, який записала для програми "Тік-Ток". Дівчина з яскравою посмішкою на обличчі весело рухалася і всіляко підспівувала пісні. Проте, не обійшлося і без конфузу - дівчина засвітила явний зайву вагу, повідомляє Politeka.

Схоже, перебуваючи на карантині і без постійних дренировок, Ганна набрала зайвої сидячи вдома і відпочиваючи без концертів. Дівчина активно тренується і завжди багато часу проводить в залі, а зараз без всього цього, схоже, форму підтримувати не так просто.

З-за занадто тісного сукні Анна засвітила зайву вагу на животі і те, що її талія буквально прихована під таким пікантним нарядом.

Причому до цього Анна представила записаний прямий ефір з шанувальниками. У новому ефірі артистка вирішила дати невеликий онлайн-концерт, проте здивувала недбалим і недоглянутим виглядом,

Дівчина з'явилася з недбалою зачіскою з ефектом "мокрого волосся", що стирчать в різні боки без укладання і у звичайному обтягуючому гольфі з чорними штанами. Через невдалу позу, яку прийняла зірка, сидячи на дивані, стало видно її зайву вагу і помітно поправившийся живіт. Незважаючи на всі зусилля, дівчат не вдалося приховати. Сама дівчина зі звичним макіяжем і яскраво підведеними очима виглядала помітно інакше, ніж на своїх останніх знімках їх фотосесій.