Украинская певица MARUV показала, как веселится во время яркого танца, но засветила лишнее в тесном платье

На своей странице в социальной сети Instagram в разделе Стори Анна показала небольшой отрывок из своего танца, который записала для приложения "Тик-Ток". Девушка с яркой улыбкой на лице весело двигалась и всячески подпевала песни. Однако, не обошлось и без конфузов - девушка засветила явный лишний вес, сообщает Politeka.

Похоже, находясь на карантине и без постоянных дренировок, Анна набрала лишнего сидя дома и отдыхая без концертов. Девушка активно тренируется и всегда много времени проводит в зале, а сейчас же без всего этого, похоже, форму поддерживать не так просто.

Из-за слишком тесного платья Анна засветила лишний вес на животе и то, что ее талия буквально скрыта под столь пикантным нарядом.

Причем до этого Анна представила записанный прямой эфир с поклонниками. В новом эфире артистка решила дать небольшой онлайн-концерт, однако удивила небрежным и неухоженным видом,

Девушка появилась с небрежной прической с эффектом "мокрых волос", торчащих в разные стороны без укладки и в обычном обтягивающем гольфе с черными штанами. Из-за неудачной позы, которую приняла звезда, сидя на диване, стал виден ее лишний вес и заметно поправившийся живот. Несмотря на все усилия, девушек не удалось это скрыть. Сама девушка с привычным макияжем и ярко подведенными глазами выглядела заметно иначе, нежели на своих последних снимках их фотосессий.