Найскандальніша учасниця нового сезону популярного шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком розповіла, яку весільну сукню вона обере в майбутньому

В останньому випуску шоу «Холостяк-10» Макс об'явив фіналісток шоу - ними стали всіма обожнювана Даша і не менш обговорювана Дана. Дівчину з самого початку проекту стали чи не фаворитками чоловіки. В цей раз Дана несподівано з'явилася в білій сукні перед чоловіком, пише Politeka.

Під час останнього ефіру Дана приміряла на себе стильний білосніжний наряд з акуратною вишевкой на грудях і плечах, а також спеціальним кейпом за спиною:

«Як буду виходити заміж, обов'язково виберу сукню з Кейп 🙃👰🏻 Як вам мій образ на останній церемонії троянд? 🌹», - написала Дана.

Шанувальники тут же почали засипати пост коментарями:

«Шикарне», «Дійсно,як образ нареченої!😍», «Красива, це заворожує🔥», Чарівно, круто, чудестно і крихко – цей образ був кращим на цій церемонії і один з найкрасивіших на всіх церемоніях роз», «Помпезна сукня!) Неймовірний образ 😍», «Як богиня, тобі йде».

До цього ж Дана розповіла, що іноді церемонії тривають «вічність» - від 4 до 6 годин, тому витримати напругу стає нереально. Дівчина показала, як в останній раз їй вдалося підкорити головного холостяка проекту.

«Церемонії іноді тривали вічність (4-6 годин) 🙄⏳⠀ Тому стояти на підборах часто не вистачало сил 😁🙈 І все-таки я чекала-чекала і дочекалася ... свою 10-ту троянду 🌹», - написала Дана.

Ось що написали користувачі мережі у відповідь: «Хоча б Віка поїхала!», «милашка», «Буду, я сподіваюся, що саме ти виграеш😘», «А як знімають коментарі учасниць під час церемонії? І перед відправлення додому? Роблять перерви або вже після самої церемонії?», «Красуня! А Христині тут як 13 років 😅», «Дуже класні образи були на цій церемонії 😍».

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