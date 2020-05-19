Самая скандальная участница нового сезона популярного шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком рассказала, какое свадебное платье она выберет в будущем

В последнем выпуске шоу «Холостяк-10» Макс объвил финалисток шоу - ими стали всеми обожаемая Даша и не менее обсуждаемая Дана. Девушку с самого начала проекта стали едва ли не фаворитками мужчины. В этот раз Дана неожиданно появилась в белом платье перед мужчиной, пишет Politeka.

Во время последнего эфира Дана примерила на себя стильный белоснежный наряд с аккуратной вишевкой на груди и плечах, а также специальным кейпом за спиной:

«Как буду выходить замуж, обязательно выберу платье с Кейп 🙃👰🏻 Как вам мой образ на последней церемонии роз? 🌹», - написала Дана.

Поклонники тут же принялись засыпать пост комментариями:

«Шикарное», «Дійсно,як образ нареченої!😍», «Красива, это завораживает🔥», Волшебно, круто, чудестно и хрупко – этот образ был лучшим на этой церемонии и один из самых красивых на всех церемониях роз», «Помпезна сукня!) Неймовірний образ 😍», «Как богиня, тебе идет».

До этого же Дана рассказала, что иногда церемонии продолжаются «вечность» - от 4 до 6 часов, поэтому выдержать напряжение становится нереально. Девушка показала, как в последний раз ей удалось покорить главного холостяка проекта.

«Церемонии иногда продолжались вечность (4-6 часов) 🙄⏳⠀ Поэтому стоять на каблуках часто не хватало сил 😁🙈 И все-таки я ждала-ждала и ... дождалась свою 10-ю розочку 🌹», - написала Дана.

Вот что написали пользователи сети в ответ: «Хотя бы Вика поехала!», «милашка», «Буду, я надеюсь что именно ты виграеш😘», «А как снимают комментарии участниц во время церемонии? И перед отправления домой? Делают перерывы или уже после самой церемонии?», «Красотка! А Кристине здесь как 13 лет 😅», «Очень классные образы были на этой церемонии 😍».

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