Російська співачка Поліна Гагаріна має намір розлучитися зі своїм чоловіком, зірка вже пішла від Дмитра Ісхакова

Зовсім недавно стала відома артистка опинилася в центрі нового скандалу. Так, згідно з даними видання Super, вона вже багато тижнів перебуває в поганих відносинах з чоловіком і все йде до розлучення.

За даними ЗМІ, Гагаріна і Дмитро Ісхаков вирішили розлучитися. Згідно інформації з близького оточення артистів, пара не живе разом вже кілька місяців. Також, згідно із заявами, в документах і компанії Гагаріної вже помітні перші перестановки. Раніше в ТОВ «Поліна Гагаріна» генеральним директором компанії з моменту її заснування був її чоловік. Однак тепер стало відомо, що 3 тижні тому він був звільнений.

При цьому в розмові з продюсером Super Дмитро Ісхаков не спростував інформацію, що стосується розставання з Поліною, тим не менш він сказав, що офіційного розірвання шлюбу у них поки не було.

При цьому у мережі поширюються чутки про те, що дівчина пішла від чоловіка до Сергія Лазарєва, з яким їй приписують роман вже багато років. Також прихильники впевнені, що Гагаріна вже дуже давно має теплі почуття до знаменитому співакові і заявляють, що саме до нього вона пішла від Ісхакова.

Раніше подібні чутки, що поширилися восени, сам Дмитро спростовував, відзначаючи, що у них все в порядку. Цього разу ситуацію з розлученням чоловік не прокоментував.

До цього в мережі з'явилося спільне фото Сергія Лазарєва, його дітей і російської співачки Поліни Гагаріної, ніби вона виявилася матір'ю малюків. Даний знімок розмістили на фан-сторінці співака. При цьому деякі зрозуміли, що це відфотошопленій кадр.

Знімок співака разом з донькою і сином був зроблений для журналу "Нello". Чоловік держить дівчинку в руках, при цьому дитина показував мову. А поруч стояв його син, який посміхався і обіймав сестру і батька. Фото вийшло дуже яскравим і веселим.

Однак шанувальники профотошопили до сім'ї усміхнену Поліну Гагаріну. Так, можна сказати, фантазія розігралася не на жарт.

Фото дуже сподобалося шанувальникам, вони побажали щастя і були здивовані такого "шедевру".

Нагадаємо, що Поліна Гагаріна в прозорій сукні змусила червоніти: "Вогонь".

Як повідомляла Рoliteka, фото мами дітей Сергія Лазарєва з'явилося в мережі, її ім'я знають всі: "Будьте щасливі".

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