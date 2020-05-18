Відома співачка Аліна Гросу здивувала несподіваною зміною іміджу, поставши в новому образі

Як відомо, кілька тижнів тому Аліна почала активно показувати, як проводить час на карантині і раз в декілька днів публікувала незвичайні рецепти смачних страв, якими балує чоловіка. Оскільки дівчина на карантині, вона намагалася представляти виключно домашні фото і відео. В цей раз Аліні вдалося здивувати зміною іміджу, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз дівчина вирішила показати, як проводить час в чоловічому образі. На короткому відео співачка позує у чорній шкіряній шкірянці з розпущеним волоссям і після блискавично перетворюється на сміливу даму в піджаку, білосніжній сорочці і з метеликом – її волосся зачесане назад, а сама Аліна підморгує, показуючи свої неймовірні скули.

"Трешачок. gentlemen style. Або йде тільки чоловікам?" – жартівливо написала Аліна.

Ось що написали користувачі у відповідь:

«Ти нереально красива, чоловік повинен пишатися, і що таку няшку взяв собі в жоны)))», «Як завжди дуже мила і прекрасна!!!», «Дуже сексуально 🔥», «Super дівчинка , як же я люблю вас і ваші пісні 😍😍😍», «Аліна ти ваууууу👏», «Класна ти😍❤️😘», «Ну стильно ж😍 красуня😍». «Все, Тік-Ток поглинув тебе не на жарт😂».

До цього у інтерв'ю артистка розповіла, що зараз вона з чоловіком разом прибирає, готує. Іноді вони самоизолируются і знаходяться один без одного:

«Я трималася днів 20, а 10 днів – у мене то туди, то сюди. Я можу триматися, коли мені привозять їжу. А коли готую – це жирна їжа. Не можу я готувати щось дієтичне, в мені тече українська кров, тому хочеться робити борщі, пампушки, вареники і пиріжки», - зізнається Аліна.

Також вона розповіла, як пов'язаний її апетит з вагітністю, про яку вона оголосила на початку місяця.

«Треба ж було мені розуму викласти це 1 квітня. Багато людей зараз запитують, чи вагітна я, але я поки говорити не буду. Це секрет. Хочеться щось приховати для себе на певний час і потім вже про це говорити. Якщо це так», – туманно пояснила ситуацію співачка.

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