Фаворитками Макса Михайлюка на проекті «Холостяк 10» опинилися дві незвичайні красуні – Даша і Дана

З самого початку участі в шоу дівчата негласно змагалися один з одним, адже вони не тільки схожі, але ще й стали найбільш обговорюваними учасницями «Холостяка». Даша і Дана є фіналістками – в останньому ефірі шоу його покинула Віка, будучи в кроці від перемоги, пише Politeka.

Так, під час останнього ефіру Макс Михайлюк знайомив учасниць зі своїми батьками, які живуть в Одесі. Дівчатам належало серйозна розмова з батьком холостяка, який зміг розгледіти справжню суть учасниць ТБ-шоу.

Даша і Дана здивували батьків Макса. Даша – своєю юністю і наївністю, а Дана – тим, що вже брала участь у проекті раніше і в її щирість віриться насилу. Дівчата справили яскраве враження на батьків. Пропонуємо вашій увазі топ гарячих фото красунь, які опинилися у фіналі проекту і вже через пару днів фанати дізнаються, хто ж з них залишиться з Максом Михайлюком.

Зазначимо, у попередньому ефірі «Холостяк» Макс Михайлюк вирішив «обіграти» дівчат і потай від фіналісток зустрівся з їх мамами. Під час зустрічі чоловік навіть дізнався багато нового і несподіваного про дівчат.

Проте, не обійшлося і без поганих «сюрпризів» - головний учасник шоу повністю розчарувався в одній зі своїх фавориток - Христина виявилася не до кінця відверта з холостяком. Наприкінці ефіру дівчина навіть покинула проект. Зараз на проекті залишилися лише улюблениці чоловіки – Даша, Дана і Віка.

При цьому саме Даші пророкують перемогу на шоу фанати, адже саме з дівчиною Макс вперше на втримався від поцілунків, прямо перед іншими учасницями!

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