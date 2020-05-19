Фаворитками Макса Михайлюка на проекте «Холостяк 10» оказались две необычные красавицы – Даша и Дана

С самого начала участия в шоу девушки негласно соперничали друг с другом, ведь они не только похожи, но еще и стали самыми обсуждаемыми участницами «Холостяка». Даша и Дана являются финалистками – в последнем эфире шоу его покинула Вика, будучи в шаге от победы, пишет Politeka.

Так, во время последнего эфира Макс Михайлюк знакомил участниц со своими родителями, которые живут в Одессе. Девушкам предстоял серьезный разговор с отцом холостяка, который смог разглядеть истинную суть участниц ТВ-шоу.

Даша и Дана удивили родителей Макса. Даша – своей юностью и наивностью, а Дана – тем, что уже участвовала в проекте ранее и в ее искренность верится с трудом. Девушки произвели яркое впечатление на родителей. Предлагаем вашему вниманию топ горячих фото красоток, которые оказались в финале проекта и уже через пару дней фанаты узнают, кто же из них останется с Максом Михайлюком.

Отметим, в предыдущем эфире «Холостяк» Макс Михайлюк решил «обыграть» девушек и втайне от финалисток встретился с их мамами. Во время встречи мужчина даже узнал много нового и неожиданного о девушках.

Однако, не обошлось и без плохих «сюрпризов» - главный участник шоу полностью разочаровался в одной их своих фавориток - Кристина оказалась не до конца откровенна с холостяком. В конце эфира девушка даже покинула проект. Сейчас на проекте остались лишь любимицы мужчины – Даша, Дана и Вика.

При этом именно Даше пророчат победу на шоу фанаты, ведь именно с девушкой Макс впервые на удержался от поцелуев, прямо перед другими участницами!

Напомним, Новый герой шоу "Холостяк" поразил внешним видом

А еще Politeka писала, что "Холостяк" Добрынин взбудоражил горячим постельным фото с молодой невестой

Также Politeka сообщала, что невеста Холостяка Добрынина показала, что ждет жениха в свадебном платье