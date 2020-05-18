Найспокусливіша і зухвала учасниця нового сезону популярного шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком розбурхала видом на яскравих фото

Дівчина не тільки стала фіналісткою шоу, але ще й відзначилася, ставши самою гарячою учасницею проекту.

Як відомо, під час останнього ефіру Макс знайомив дівчат з батьками, і Даша чимало здивувала родину молодого бізнесмена. Тим не менш, молодий гімнастці вдалося підкорити чоловіка щирістю, пише Politeka.

В цей час на сторінці Даші з'явилося незвичайне фото, зроблене під час її побачення з Максом. Дівчині пощастило отримати одне із самих романтичних побачень на проекті. У рідній Одесі Макс вирішив зустрітися з Дашею на стадіоні “Чорноморець”. Прямо посеред зеленого поля, в оточенні порожніх трибун Дашу чекав романтичний обід. Під час того, як дівчина прийшла до столу, її зустрів голос Макса, який віщав з гучномовця.

Чоловік заявив, що як тільки вона відкриє очі, той побачить людину, дуже сильного дума і він не боїться говорити правду, хоч і сумнівається в собі. А вже після Даша побачила на великому екрані стадіону себе.

Такий теплий жест не пройшов повз, і дівчина опинилася підкорена, як і фанати:

«Ваша вчорашня реакція на спілкування холостяка з іншою дівчинкою під час церемонії троянд - просто фурор 👌👌», «Дааааааааа чекаємо Happy end💞», «Даша я дуже сподіваюся що ти переможеш, Дана не гідна (😍», «Даша я вже бачу як Максим одягає тобі обручку на палець 😘😘😘😘😘😘Удачі ❤️», «Переможниця😍🔥Сама😏🤩Всі вболіваємо за тебе 😍😍😍», «Найкраще побачення 👍», «Чудова пара 😻».

До цього ми також повідомляли, що на попередній церемонії Даша, яка дійшла майже до фіналу, вбралася в дуже відверте чорне плаття. Її наряд складався з чорного корсета-боді, довгого шлейфа через плече і золотого пояса, який підтримував всю конструкцію.

Образ Даші доповнили золоті сережки і чокер. Волосся вона зібрала ззаду, залишивши кілька тонких пасм обрамляти особа. Дівчина зробила собі яскравий вечірній макіяж в темних тонах (під колір сукні). найцікавіше ховалося під шлейфом, але учасниця підняла його, показавши свої сідниці.

не Дивно, що Даша так сподобалася Максу Михайлюку. Користувачі соціальної мережі оцінили гарячий наряд Даші Ульянової і залишили багато комлиментов в коментарях.

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