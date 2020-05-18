Самая соблазнительная и дерзкая участница нового сезона популярного шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком взбудоражила видом на ярких фото

Девушка не только стала финалисткой шоу, но еще и отличилась, став самой горячей участницей проекта.

Как известно, во время последнего эфира Макс знакомил девушек с родителями, и Даша немало удивила семью молодого бизнесмена. Тем не менее, молодой гимнастке удалось покорить мужчину искренностью, пишет Politeka.

В это время на странице Даши появилось необычное фото, сделанное во время ее свидания с Максом. Девушке посчастливилось получить одно из самых романтичных свиданий на проекте. В родной Одессе Макс решил встретиться с Дашей на стадионе “Черноморец”. Прямо посреди зеленого поля, в окружении пустых трибун Дашу ждал романтический обед. Во время того, как девушка пришла к столу, ее встретил голос Макса, который вещал из громкоговорителя.

Мужчина заявил, что как только она откроет глаза, то увидит человека, очень сильного дума и он не боится говорить правду, хоть и сомневается в себе. А уже после Даша увидела на большом экране стадиона себя.

Столь теплый жест не прошел мимо, и девушка оказалась покорена, как и фанаты:

«Ваша вчерашняя реакция на общения холостяка с другой девочкой во время церемонии роз - просто фурор 👌👌», «Дааааааааа ждём Happy end💞», «Даша я очень надеюсь что ты победишь, Дана не достойна (😍», «Даша я уже вижу как Максим одевает тебе кольцо на палец 😘😘😘😘😘😘Удачи ❤️», «Победительница😍🔥Самая😏🤩Все болеем за тебя 😍😍😍», «Лучшее свидание 👍», «Чудова пара 😻».

До этого мы также сообщали, что на предыдущей церемонии Даша, которая дошла почти до финала, нарядилась в очень откровенное черное платье. Ее наряд состоял из черного корсета-боди, длинного шлейфа через плечо и золотого пояса, которій поддерживал всю конструкцию.

Образ Даши дополнили золотые серьги и чокер. Волосы она собрала сзади, оставив несколько тонких прядей обрамлять лицо. Девушка сделала себе яркий вечерний макияж в темных тонах (под цвет платья). Самое интересное скрывалось под шлейфом, но участница приподняла его, показав свои ягодицы.

Неудивительно, что Даша так приглянулась Максу Михайлюку. Пользователи социальной сети оценили горячий наряд Даши Ульяновой и оставили много комлиментов в комментариях.

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