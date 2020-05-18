Російська співачка Ірина Аллегрова не завжди була яскравою і ефектною блондинкою

Як передає Politeka.net, в мережі з'явилося рідкісне архівне фото, на якому зірка була без макіяжу і сценічного образу. Якщо не знати, що це Аллегрова, впізнати її самостійно буде просто неможливо. На фото у артистки коротке кучеряве волосся. Її натуральний колір волосся – каштановий. Без макіяжу Аллегрова зовсім не схожа на ту ефектну артистку, до якої звикли всі її прихильники. Співачка одягнена в звичайну чорну футболку і білі штани. Саме так виглядала «шалена імператриця» в минулому.

Судячи по фотографії, вона зроблена десь на відпочинку. За словами співака Олександра Богдановича, який поділився рідкісним знімком, вона зроблена в Майамі. Якого року цей знімок, на жаль, невідомо.

Відзначимо, що сама співачка дуже рідко ділиться з шанувальниками новинами про своє особисте життя. Вона намагається виглядати ідеальною навіть у повсякденному житті, тому завжди виглядає на всі 100%. До речі, 68-річна артистка досі гастролює, представляє нові шоу і навіть не збирається залишати сцену.

Нагадаємо, що Аллегрова довго йшла до успіху. Вона співала в різних колективах і лише з 1990-х розпочала сольну кар'єру.

«Спортсменка і Красуня», - прокоментував один з шанувальників архівне фото.

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