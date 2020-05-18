Российская певица Ирина Аллегрова не всегда была яркой и эффектной блондинкой

Как передает Politeka.net, в сети появилось редкое архивное фото, на котором звезда была без макияжа и сценического образа. Если не знать, что это Аллегрова, узнать ее самостоятельно будет просто невозможно. На фото у артистки короткие кудрявые волосы. Ее натуральный цвет волос – каштановый. Без макияжа Аллегрова совсем не похожа на ту эффектную артистку, к которой привыкли все ее поклонники. Певица одета в обычную черную футболку и белые штаны. Именно так выглядела «шальная императрица» в прошлом.

Судя по фотографии, она сделана где-то на отдыхе. По словам певца Александра Богдановича, который поделился редким снимком, она сделана в Майами. Какого года этот снимок, к сожалению, неизвестно.

Отметим, что сама певица очень редко делится с поклонниками новостями о своей личной жизни. Она старается выглядеть идеальной даже в повседневной жизни, поэтому всегда выглядит на все 100%. Кстати, 68-летняя артистка до сих пор гастролирует, представляет новые шоу и даже не собирается покидать сцену.

Напомним, что Аллегрова очень долго шла к успеху. Она пела в различных коллективах и только с 1990-х начала сольную карьеру.

«Спортсменка и Красавица», - прокомментировал один из поклонников архивное фото.

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