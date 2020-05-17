Російська актриса Критсина Асмус, дружина коміка Харламова, похвалилася новим знімком і зробила відверте зізнання про себе
Як пише Politeka.net, зірка серіалу «Інтерни» Христина Асмус часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя в Instagram. У цей раз вона вирішила розповісти нові факти про собе, і зізналася, що в дитинстві фанатіла від поп-співака Валерія Леонтьєва.
Свою публікацію Асмус проілюструвала новим фото, на якому позує у чорному брючному костюмі і туфлях на шпильці.
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«Я не люблю ці звернення типу «сонце»/«зай» і прям ненавиджу, коли говорять «мась» . Якщо я хочу послухати якусь конкретну пісню і просто забиваю назва в Гуглі, то мені не подобається лайф запис з концерту. Мені подобається класичний студійний варіант хіта. Я не можу высмаркиваться у вологу серветку 😬, За столом, коли я або хто-то говорить тост, я завжди тримаю келих на вазі 🍸», - написала вона.
Також актриса попередила, що коли відкриває від когось повідомлення і бачить там питання, то може відразу на нього відповісти, забувши привітатися, але пізніше обов'язково це зробить.
Асмус зізналася, що абсолютно не розбирається в знаках зодіаку.
«Я не люблю, коли мій одяг складений і лежить на поличці. Мені треба, щоб він обов'язково висів. В дитинстві фанатіла від Валерія Леонтьєва. Я не люблю ці угадайки в інтернеті про кеди і плаття. Прям бісить. Коли я їм я люблю брати маленькі чипсинки. Або ось ці ласі крихти вже в самому кінці 😝», - написала Хрістина.
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