Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", показала, як дотримується спортивної форми на карантині

Як пише Politeka.net, в своєму профілі Instagram знаменитість, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, показала кадри тренувань з своїм маленьких сином. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На відео, вона робить вправи на різні групи м'язів, у тому числі качає прес, варто в планці, демонструє розтяжку і сідає на шпагат. Син за мамою справно намагається повторювати все руху.

Видно, що Ганні вдається знаходиться у відмінній спортивній формі.

«Як це-бути спортсменом на карантині ?) 🤸🏽», - підписала відео гімнастка.

Раніше Різатдінова позувала лежачи на ліжку. Красуня була в чорній шовковій сорочці, яка вважає її красиву фігуру.

зокрема, з-під тканини випирали грудей зірки. Тонкі бретельки виглядали на плечах дуже елегантно. Також можна помітити тонку талію.

Нагадаємо, фаворитка Ями з "Танців з зірками" похвалилася розкішним тілом в міні-шортах

А ще Politeka повідомляла, що улюблениця Ями з "Танців з зірками" роздяглася догола заради цих кадрів

Також Politeka писала, що фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" показала гаряче фото в ліжку