Перша леді України Олена Зеленська зізналася, що почала відмовляти собі в звичайних радощах після того, як її чоловік Володимир виграв вибори

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналу Elle.

«Чесно кажучи, моє життя мало змінилася з приходом у неї карантину. Або навіть так: мій особистий карантин почався набагато раніше — майже рік тому. Коли, за зрозумілих причин, правила повсякденного життя кардинально змінилися», - зазначила вона.

наприклад, за її словами, вона не може вийти в ресторан або піти на концерт, оскільки це пов'язано з рядом обмежень та незручностей.

«Я більше не можу робити спонтанні поїздки, просто так піти в ресторан або на концерт. Всі ці дії пов'язані з великою кількістю обмежень і незручностей для мене і оточуючих. Тому, найчастіше, я від них відмовляюся», - уточнила вона.

Однак і тут, стверджує Зеленська, вона змогла знайти позитив: вона почала частіше бачиться з дітьми.

«Зате я більше бачу дітей, які завжди вдома. Спостерігаю за тим, як вони вчаться і ведуть себе на уроках, як взаємодіють з вчителями і однокл

Нагадаємо, що Олена Зеленська не витримала і розповіла про важке життя з президентом: «Я більше не можу…».

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