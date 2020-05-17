Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что начала отказывать себе в обычных радостях после того, как ее супруг Владимир выиграл выборы

Об этом она рассказала в интервью журналу Elle.

«Честно говоря, моя жизнь мало изменилась с приходом в нее карантина. Или даже так: мой личный карантин начался гораздо раньше — почти год назад. Когда, по понятным причинам, правила повседневной жизни кардинально изменились», - отметила она.

К примеру, по ее словам, она не может больше выйти в ресторан или пойти на концерт, поскольку это связано с рядом ограничений и неудобств.

«Я больше не могу совершать спонтанные поездки, просто так пойти в ресторан или на концерт. Все эти действия связаны с большим количеством ограничений и неудобств для меня и окружающих. Поэтому, чаще всего, я от них отказываюсь», - уточнила она.

Однако и здесь, утверждает Зеленская, она смогла найти позитив: она начала чаще видится с детьми.

«Зато я больше вижу детей, которые всегда дома. Наблюдаю за тем, как они учатся и ведут себя на уроках, как взаимодействуют с учителями и однокл

Напомним, что Елена Зеленская не выдержала и рассказала о тяжелой жизни с президентом: «Я больше не могу…».

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