Горова Наталія, прийомна дочка українського продюсера Потапа, показала на камеру зайве, задерши кофточку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Порція милостей від Аліна Гола», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Горова позує в яскравій кофтині, яку вирішила задерти і показавши всім нове тату у вигляді єдинорога, яке зроблено біля грудей.

Проте, незважаючи на красу, шанувальники Горовий залишилися без права що-небудь сказати – кадри знаменитість викинула в Сторіс.

До цього ми писали, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова блиснула бездоганною фігурою в спортзалі.

«Ходжу-ходжу, а спільної фотки ще немає», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Горова позує в роздягальні, задерши футболку і показавши всім струнку фігуру і бездоганну форму.

«Спорт. А руки жирні були всгеда», - підкреслила вона.

Уточнимо, що знімок є архівним. Тим не менше, її шанувальники залишилися без можливості щось сказати, адже фотографією Горова поділилася в Сторіс.

Також ми писали, що Наташа Горова показала, як виглядає відразу після душу.

На фото, яке вона опублікувала в сториз, юна дочка Потапа позувала без одягу, обернувшись лише білим рушником. Горова притулилася до одвірка губами і носом, і повернулася до камери напівбоком.

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