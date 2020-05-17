Горова Наталія, прийомна дочка українського продюсера Потапа, показала на камеру зайве, задерши кофточку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Порція милостей від Аліна Гола», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках Горова позує в яскравій кофтині, яку вирішила задерти і показавши всім нове тату у вигляді єдинорога, яке зроблено біля грудей.
Блокування дитячих виплат, українські батьки у відчаї: ПриватБанк пояснив, що відбувається
Лисий онук Пугачової плюнув на все і вирішив влаштувати вечірку на карантині: "Готуйте випивку!"
Інтимний секрет Кейт Міддлтон розкритий, у Єлизавети II про це знають: "Вона не має права..."
Олена Зеленська закликала українців скромніше жити і поплатилася: «Люди і так виживають»
Проте, незважаючи на красу, шанувальники Горовий залишилися без права що-небудь сказати – кадри знаменитість викинула в Сторіс.
До цього ми писали, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова блиснула бездоганною фігурою в спортзалі.
«Ходжу-ходжу, а спільної фотки ще немає», - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Горова позує в роздягальні, задерши футболку і показавши всім струнку фігуру і бездоганну форму.
«Спорт. А руки жирні були всгеда», - підкреслила вона.
Уточнимо, що знімок є архівним. Тим не менше, її шанувальники залишилися без можливості щось сказати, адже фотографією Горова поділилася в Сторіс.
Також ми писали, що Наташа Горова показала, як виглядає відразу після душу.
На фото, яке вона опублікувала в сториз, юна дочка Потапа позувала без одягу, обернувшись лише білим рушником. Горова притулилася до одвірка губами і носом, і повернулася до камери напівбоком.
Нагадаємо, дочка Потапа блиснула апетитними формами в купальнику
А ще Politeka писала, що соковита дочка Потапа в одній білизні показала ідеальні вигини
Також Politeka повідомляла, що дочка Потапа блиснула ідеальним тілом на відпочинку