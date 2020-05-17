Наталья Горовая, приемная дочь украинского продюсера Потапа, показала на камеру лишнее, задрав кофточку
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Порция милостей от Алина Голая», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Горовая позирует в яркой кофточке, которую решила задрать и показав всем новое тату в виде единорога, которое сделано возле груди.
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Однако, несмотря на красоту, поклонники Горовой остались без права что-либо сказать – кадры знаменитость выбросила в Сторис.
До этого мы писали, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая сверкнула безупречной фигурой в спортзале.
«Хожу-хожу, а совместной фотки еще нет», - говорится в сообщении.
На опубликованном снимке Горовая позирует в раздевалке, задрав футболку и показав всем стройную фигуру и безупречную форму.
«Спорт. А руки жирные были всгеда», - подчеркнула она.
Уточним, что снимок является архивным. Тем не менее, ее поклонники остались без возможности что-либо сказать, ведь фотографией Горовая поделилась в Сторис.
Также мы писали, что Наташа Горовая показала, как выглядит сразу после душа.
На фото, которое она опубликовала в сториз, юная дочь Потапа позировала без одежды, обернувшись лишь белым полотенцем. Горовая прислонилась к дверному косяку губами и носом, и повернулась к камере полубоком.
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