Голлівудська актриса Анджеліна Джолі користується великою популярністю у всьому світі
Зірку вважають еталоном краси, і після появи її у фільмах, жінки у всьому світі стали збільшувати собі губи. Крім того, що акторка одна з найкрасивіших знаменитостей на планеті, про неї відомо ще кілька фактів.
Перше, що треба відзначити - Анджеліна Джолі має не тільки американське походження, також в актрисі тече змішані з німецькою, французькою, голландською, словацькою, англійською та канадською кров, пише sm-news.
Анджеліна Джолі два роки провчилася на актрису в Театральному інституті Лі Страсберга, після чого залишила навчання і зайнялася похоронами і бальзамуванням.
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Зірка в молодості любила персонажа Доктор Спок з серіалу 1970-х "Зоряний шлях".
На тілі красуні - 14 татуювань: серед них не тільки слова на латині, але і сім географічних координат, які вказують місця народження їх з Бредом Піттом дітей.
Анджеліна Джолі любить колекціонувати речі, наприклад, ножі і перші видання книг.
Актриса рідко користується послугами каскадерів. Зірка любить брати участь у небезпечних сценах, і в 80% випадків, не звертається до каскадерів.
Зірка разом з тоді ще чоловіком Бредом Піттом продала права на фото своїх новонароджених близнюків People і Hello! за 14 мільйонів доларів. Це найбільша виручена сума за знімки на сьогодні. Кошти пішли у Фонд Джолі-Пітт.
Артистка дотримується правила: 1/3 зароблених грошей витрачати на благодійність, 1/3 витрачати на свої потреби, і 1/3 - економити.
Ось такі цікаві факти про жінку, з якою зв'язався Бред Пітт.
Нагадаємо, у 32 роки у Анджеліни Джолі померла 56-річна мати Маршелін Бертран.
За словами красуні, звістка про смерть матері змінила її духовно.
Нагадаємо, коханець Анджеліни Джолі і Сінді Кроуфорд перервав мовчання, сенсаційні одкровення.
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