Українська актриса Ольга Сумська показала, як готується до свята

Знаменитість поділилася новими фотографіями на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Ольга Сумська поділилася, що збирається відзначати День вишиванки. За словами актриси, вона часто ходить у національному українському одязі навіть поза свят, підтримуючи українські традиції. Вона намагається не забувати про коріння навіть під час епідемії.

"Готуємося до дня вишиванки разом! 💛💙Я давно вже не сприймаю вишиванку, як повсякденний одяг, в якому почуваюся впевнено і яскраво! Так одягалися наші прабабусі, самі вирощували льон, коноплю і робили унікальну тканина власноруч. Навіть на карантині я не втрималася і замовила у вітчизняних майстрів кілька нових суконь! А на свято #вишиванкаday буде дуже цікава зйомка разом з коханою @yu_magdych ❤️! Дочекайтеся!🤩", - написала Ольга Сумська.

Зірка похвалилася своїм новим вбранням: ніжно-білу вишиванку з жовтими і фіолетовими візерунками на комірі. На знімках Сумська показала обличчя крупним планом.

Користувачі соціальної мережі залишили багато захоплених коментарів:

"Режим очікування включений! 😍 Кожна сукня - витвір мистецтва ❤️ Вам дуже йде!"; "Красуня"; "Дуже красива!!!Захоплююся!!!❤️"; "Вам вишиванки особливо йдуть! Наша Роксолана😍🔥❤️"; "Еталон української красуні"; "Олю, поверни собі брови сторічної давності, в цьому магія твоя".

Нагадаємо, Ольга Сумська вирішила згадати молодість і засвітила груди без ліфчика.

А ще Politeka писала, що Сумська шокувала знімком голого зарослого чоловіка, кадри облетіли мережу.

Також Politeka повідомляла, що Ольга Сумська показала дорослих дочок, вразивши рідкісними кадрами.