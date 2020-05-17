Онука естрадної зірки Софії Ротару Соня Євдокименко похвалилася як живе в Нью-Йорку

19-річна Соня Євдокименко, більш відома громадськості, як рідна онука легендарної співачки Софії Ротару, активно ділиться своїм життям на сторінках соцмережі Instagram, передає Politeka.net.

Відомо, що Соня подалася в акторську діяльність, і час від часу підробляє моделлю. Вона навчається в Нью-Йорку і мріє про кар'єру актриси.

Зараз дівчина веде безтурботне життя і привертає увагу до своєї персони різними знімками, прогулянками і безглуздими танцями на камеру, які вона викладає в соцмережах.

В цей раз красуня ефектно прогулялася по вулицях Нью-Йорка в джинсовій куртці і сонцезахисних окулярах. Вітер розвівав її розкішне довге волосся, а самі знімки вийшли світлими і безтурботними.

Користувачі мережі не змогли залишити коментарі або поставити лайки. Все із-за того, що Соня опублікувала ролик в розділі «сториз» Инстаграма.

Раніше повідомлялося, що 19-річна модель і співачка Соня Євдокименко, оголила живіт і безглуздо потанцювала в модній соціальної мережі Тік-Ток.

У Соні Євдокименко струнка фігура, яку вона постаралсь показати у всій красі. Для цього онука Ротару задерла светр, подтоткнув один кінець, і відкрила свій живіт. В такому вигляді вона почала танцювати всім своїм виглядом показуючи, що це руху королеви танцполу.

На дівчині надітий білий костюм спортивного типу. Судячи з фону, Соня Євдокименко записала відео у себе вдома.

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