Томас Нойвирт, более известный под женским альтер-эго Кончита Вурст, снова изменил внешность

Автрийски поп-певец является активным пользователем Instagram и часто радует поклонников новостями своей жизни. Известно, что в последнее время Томас постепенно отходит от своего знаменитого образа «женщина с бородой», который принес ему мировую популярность. Он всё чаще концентрируется на своем основном образе, передает Politeka.net.

Однако в этот раз, на удивление, исполнитель вернулся к своему прежнему «женскому» образу. Так, Том стал приглашенной звездой в необычном эфире Евровидения - 2020.

Нойвирт появился перед всеми в образе Кончиты Вурст.

Он нарядился в длинное блестящее платье с открытой грудью, а завершили концертный лук длинными накладными ресницами, ярким макияжем, искусственными прядями и туфлями на высоком каблуке.

Фанаты не прошли мимо и отреагировали на роковой образ восторженными комментариями.

«Дива была прекрасна, а волосы на твоем теле снова растут ... Люблю тебя»,

«Невозможная красота! И потрясающее живое выступление! Спасибо Кончита! Спасибо, Том! ❤👑», «Я был просто потрясен", как упоминалось вчера, просто захватывает дух», «Наряды и вы были просто невероятно красивы 👑😍💕», - пишут в сети.

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