З'явилися несподівані подробиці про уміннях Меган Маркл

Як передає видання Mirror, давнє резюме Меган Маркл, яке вона склала приблизно 10 років тому, спливло в мережі.

Так, згідно з інформацією в документі, зростання Меган становить 167 см, а вага була на той момент 51 кілограм. Крім переліку її робіт у театрі і кіно, в резюме є дані і про її додаткових уміннях і навичках.



Виявилася, що обраниця принца Гаррі володіє в ідеалі іспанською мовою і добре розмовляє французькою.

Але найцікавіше те, що герцогиня Саксесская займалася кікбоксингом. Крім того, Маркл навчалася балету, чечітці і джазом.

Так, тренер Меган з кікбоксингу та бойових мистецтв Горхе Бланко розповів про співпрацю з герцогинею.

"Я тренував Меган, коли вона жила в Торонто під час зйомок серіалу "Форс-мажори". Ми вивчали трохи бойових мистецтв, трохи кікбоксингу і трохи боксу. Я навіть подумати не міг, що вона коли-небудь стане справжньою принцесою! Ми чудово проводили час, вона супермила і розмовляє по-іспанськи з аргентинським акцентом", - згадав він.

Одним з пунктів в резюме актриса відзначала участь у 30-секундної ролі у фільмі «Більше, ніж любов» з Ештоном Катчером у 2005 році.

Варто відзначити, що дружина принца Гаррі була справжньою покорителькою чоловічих сердець вже в шкільні роки.

Про це розповів зірка американського реаліті-шоу Браво Нема Vendes. Він зізнався, що в школі дружив з майбутньою герцогинею, хоч вона і була на рік старша.

Vendes згадав випадок, коли Маркл вивчила фразу мовою фарсі спеціально для того, щоб зачарувати його. За його словами, дівчині подобалося підкорювати серця хлопців.

Раніше ми повідомляли, що старші члени королівської сім'ї відхилили книгу "У пошуках свободи" про життя Меган Маркл і принца Гаррі.

Відомо, що у книзі Гаррі і Меган розповіли про своє знайомство, про те, як розвивалися їхні стосунки, але більша частина тексту пояснює причини, за якими подружня пара відмовилася від королівських повноважень.

Такі зайві одкровення могли стати причиною того, що в Королівській родині відхилили її як "мильну оперу". Або ж, навпаки, книгу вважають недостатньо щирим.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі розкрили головну таємницю про свого сина.

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл виявилася не тією, за кого себе видає, документ злили в мережу: "досі числиться...".

Також Politeka писала, що Меган Маркл розчавлена, втечу з палацу обернулося новими проблемами.