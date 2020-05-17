Модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардаш'ян"продемонструвала свій черговий спокусливий образ
Відома модель обожнює ділитися зі своїми шанувальниками стильними і найчастіше вкрай відвертими образами.
Як повідомляє Politeka.net, нове відео красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На кадрах Демі позує у ванній, знімаючи себе на відео. Одягалася пишнотіла модель в джинси і в рожевий топ, нагадує сорочку. Саме він і привернув особливу увагу, так як він був єдиною річчю, яка могла стримати натиск обсягів моделі.
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Божевільні форми Демі ледь на розірвали невеликий вузлик, який насилу сбавлялся зі своїм завданням. Ідеальний ракурс, все таки дозволив розглянути найсоковитіші місця Роуз.
На жаль, шанувальники Роуз не змогли оцінити і описати своє замилування її фігурою і відвертим декольте.
Раніше ми писали, що Роуз опублікувала фото в спокусливому квітчастій сукні з глибоким декольте. Модель забула одягнути білизну, тому її пишні форми буквально вивалювалися з сукні.
Крім цього, Роуз оголила ніжку, виставивши її трохи вперед.
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