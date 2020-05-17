Модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардаш'ян"продемонструвала свій черговий спокусливий образ

Відома модель обожнює ділитися зі своїми шанувальниками стильними і найчастіше вкрай відвертими образами.

Як повідомляє Politeka.net, нове відео красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах Демі позує у ванній, знімаючи себе на відео. Одягалася пишнотіла модель в джинси і в рожевий топ, нагадує сорочку. Саме він і привернув особливу увагу, так як він був єдиною річчю, яка могла стримати натиск обсягів моделі.

Божевільні форми Демі ледь на розірвали невеликий вузлик, який насилу сбавлялся зі своїм завданням. Ідеальний ракурс, все таки дозволив розглянути найсоковитіші місця Роуз.





На жаль, шанувальники Роуз не змогли оцінити і описати своє замилування її фігурою і відвертим декольте.

Раніше ми писали, що Роуз опублікувала фото в спокусливому квітчастій сукні з глибоким декольте. Модель забула одягнути білизну, тому її пишні форми буквально вивалювалися з сукні.

Крім цього, Роуз оголила ніжку, виставивши її трохи вперед.

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