Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", похвалилася досконалою фігурою на вулиці
Красуня з'явилася в короткому топі і міні-спідниці, пише Politeka.net. Наряд хоч і був простим, але все ж, зірка в ньому виглядала дуже спокусливо.
Крихітний топ обтягнув пишні груди, а його довжина оголила тонку талію і сталевий прес артистки.
Вузька спідничка ідеально припала по стегнах зірки.
Стрункі ніжки - гідні того, щоб ними милувалися.
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Зірка позувала на вулиці поруч з фонтаном. Темне волосся красуня закинула на бік. Вона доторкнулася до голови рукою.
Макіяж з темними стрілками на очах і темними губами додав образу якоїсь загадковості.
"Як часто жінка шукає море, там, де немає навіть калюжі", - написали автори посту, який був розміщений у фан-групі Ольги.
За 15 хвилин пост зібрав понад 400 лайків і трохи коментарів.
"Гарненька.💋💋💋🌷🌷🌷", "Прекрасна до божевілля", "Чарівно прекрасна,👏🔥 підкажи з якого вірша полюбила Єсеніна?", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Оля Серябкіна позувала на кухонному столі, розсунувши ніжки. Довге плаття обтягнуло її фігуру, а глибоке декольте з палітуркою з лямок, відривало види на пишні груди.
"Яка ваша «коронна» страва, яку ви робите найкраще?)) 🍉🍳🍔🥧🍭🎂🍰", - підписали фото автори.
Нагадаємо також, що Ольга Серябкіна сфотографувалася практично голою - за довгими локонами можна помітити лише частину бюстгальтера.
Це надає кадру спокусливості. До того ж, співачка млосно прочинила рот, показавши чуттєві губи крупним планом.
Нагадаємо, экс-солістка "Серебро" в одному купальнику показала, чим спокушає чоловіків.
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