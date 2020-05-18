Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", похвалилася досконалою фігурою на вулиці

Красуня з'явилася в короткому топі і міні-спідниці, пише Politeka.net. Наряд хоч і був простим, але все ж, зірка в ньому виглядала дуже спокусливо.

Крихітний топ обтягнув пишні груди, а його довжина оголила тонку талію і сталевий прес артистки.

Вузька спідничка ідеально припала по стегнах зірки.

Стрункі ніжки - гідні того, щоб ними милувалися.

Зірка позувала на вулиці поруч з фонтаном. Темне волосся красуня закинула на бік. Вона доторкнулася до голови рукою.

Макіяж з темними стрілками на очах і темними губами додав образу якоїсь загадковості.

"Як часто жінка шукає море, там, де немає навіть калюжі", - написали автори посту, який був розміщений у фан-групі Ольги.

За 15 хвилин пост зібрав понад 400 лайків і трохи коментарів.

"Гарненька.💋💋💋🌷🌷🌷", "Прекрасна до божевілля", "Чарівно прекрасна,👏🔥 підкажи з якого вірша полюбила Єсеніна?", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна позувала на кухонному столі, розсунувши ніжки. Довге плаття обтягнуло її фігуру, а глибоке декольте з палітуркою з лямок, відривало види на пишні груди.

"Яка ваша «коронна» страва, яку ви робите найкраще?)) 🍉🍳🍔🥧🍭🎂🍰", - підписали фото автори.

Нагадаємо також, що Ольга Серябкіна сфотографувалася практично голою - за довгими локонами можна помітити лише частину бюстгальтера.

Це надає кадру спокусливості. До того ж, співачка млосно прочинила рот, показавши чуттєві губи крупним планом.

Нагадаємо, экс-солістка "Серебро" в одному купальнику показала, чим спокушає чоловіків.

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