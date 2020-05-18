Актрисы советского и российского кино привлекали внимание не только своим талантом, но и красотой
Молодые красотки сразу становились популярными после выхода фильмов, пишет Politeka.net. Давайте же посмотрим, как сейчас выглядят знаменитости, фильмы с которыми до сих пор смотрят.
Настоящая сердцеедка Светлана Светличная из "Бриллиантовой руки" и сейчас снимается в фильмах. 15 мая женщине исполнилось 80 лет. Звезда была дважды замужем и родила двоих сыновей, один из которых умер в 2006 году.
Наталья Селезнева сыграла в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" жену главного героя. Сейчас актрисе 74 года, у нее один сын и трое внуков.
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Героиня фильма "Ирония судьбы, или с легким паром" Барабра Брыльска отпраздновала 78 лет. У Барбары за плечами не только активные съемки в фильмах, но и три неудачных брака. Женщина родила двоих детей, старшая дочь погибла в ДТП в 1993 году.
Наталья Седых снялась в сказке "Морозко" и сразу завоевала сердца. Звезде сейчас 71 год, она редко снимается в фильмах. Была замужем, от брака остался сын.
"Кавказской пленнице" Наталье Варлей - 72 года. У звезды были три брака, от второго мужа она родила двоих сыновей. Звезда очень редко снимается в фильмах.
Алисе Фрейндлих, известной по фильму "Служебный роман", 85 лет. Актриса трижды была замужем. У нее есть дочь Варвара и внуки.
Другая звезда "Служебного романа" Светлана Немоляева 18 апреля отпраздновала 83 года. Звезда до сих пор активно снимается в фильмах. У нее есть сын и двое внуков.
"Все вы и мы и они будем не вечно молодые,;; но жизнь надо прожить так чтобы не было стыдно за напрасно прожитые годы::: А тут на фото все красавицы, и не важно ск им лет, Здоровья ВСЕМ!!", - прокомментировал пост один из пользователей сети.
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