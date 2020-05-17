Відомий репер Олексій Потапенко, який виступає під псевдонімом Потап зізнався, що змусило його подивитися на себе іншими очима
Під час карантину Потап зі своєю дружиною популярною співачкою Настею Каменських не нудьгують. Вони часто постять відео в своєму блозі, записують треки і навіть примудряються знімати кліпи.
Також продюсер запустив на YouTube шоу 2POPODCAST, де разом зі знаменитостями обговорює актуальні теми і веде невимушені бесіди. В одному з випусків, Потап поговорив з гостем студії про секрети популярності і згадав історії, що змінили його світогляд (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
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Так, Потап зробив зізнання про ситуацію, яка круто вплинула на його життя, сприйняття і самоідентифікацію в творчому плані. Це сталося після одного з концертів.
"До мене підійшла дівчина і плаче. Вона говорить: "Я так вдячна Вам! Я зі своїм батьком не розмовляла 15 років". І де вона в якійсь пісні знайшла, що треба зателефонувати батькам. Це для мене було найголовніше. Це більше, ніж всі гроші, які я заробив на шоу-бізнесі, на всіх піснях, на всіх концертах разом. Ця одна дівчина змінила мене і ставлення мене самого до моєї творчості. Ці всі фішки, які я заклав у пісню, вона помітила", - поділився він. Після такої історії Каменських точно буде ревнувати.
Також раніше повідомлялося, що українська виконавиця Настя Каменських полонила шанувальників зворушливим визнанням на адресу Потапа.
«Я закриваю очі. Я вирушаю туди. Де шумить океану чарівна бірюза. Де тоді мені сказав», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що це рядки з пісні співачки під назвою «Спогади». При цьому зірка опублікувала знімок, де вона з Потапом зворушливо позує на камеру на тлі моря. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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