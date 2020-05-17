Известный рэпер Алексей Потапенко, который выступает под псевдонимом Потап, признался, что заставило его посмотреть на себя другими глазами

Во время карантина Потап со своей женой популярной певицей Настей Каменских не скучают. Они часто постят видео в своем блоге, записывают треки и даже умудряются снимать клипы.

Также продюсер запустил на YouTube шоу 2POPODCAST, где вместе со знаменитостями обсуждает актуальные темы и ведет непринужденные беседы. В одном из выпусков, Потап поговорил с гостем студии о секретах популярности и вспомнил истории, изменившие его мировоззрение (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Так, Потап сделал признание о ситуации, которая круто повлияла на его жизнь, восприятие и самоидентификацию в творческом плане. Это произошло после одного из концертов.

"Ко мне подошла девушка после и плачет. Она говорит: "Я так благодарна Вам! Я со своим отцом не разговаривала 15 лет". И где-то она в какой-то песне нашла, что надо позвонить родителям. Это для меня было самое главное. Это больше, чем все деньги, которые я заработал на шоу-бизнесе, на всех песнях, на всех концертах вместе. Эта одна девушка изменила меня и отношение меня самого к моему творчеству. Эти все фишки, которые я заложил в песню, она считала", - поделился рэпер. После такой истории Каменских точно будет ревновать.

Также ранее сообщалось, что украинская исполнительница Настя Каменских покорила поклонников трогательным признанием в адрес Потапа.