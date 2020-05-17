Старші члени королівської сім'ї відхилили книгу "У пошуках свободи" про життя Меган Маркл і принца Гаррі
Про це повідомляє "РБК Україна".
Відомо, що у книзі Гаррі і Меган розповіли про своє знайомство, про те, як розвивалися їхні стосунки, але більша частина тексту пояснює причини, за якими подружня пара відмовилася від королівських повноважень.
"Це чесна, близький і обезоруживающий портрет впевненою, впливовою і далекоглядної пари, яка не боїться порвати з традицією, сповнена рішучості створити новий шлях далеко від центру уваги", - йдеться в анотації до книги.
Веснянкувата Кравець з "Квартал 95" здивувала зовнішністю у звичайному житті, домашні кадри: "Мамі потрібно..."
Блокування дитячих виплат, українські батьки у відчаї: ПриватБанк пояснив, що відбувається
Пітт переплюнув сам себе і розповів, чому проміняв Еністон на Джолі: "Котився у прірву"
У Пенсійному фонді зробили термінову заяву, що треба знати українцям: "Виплати за травень..."
Такі зайві одкровення могли стати причиною того, що в Королівській родині відхилили її як "мильну оперу". Або ж, навпаки, книгу вважають недостатньо щирим.
"Це просто не найкраща тема для розмови в родині. Вже було написано достатньо книжок про них. Вони до цього звикли і навіть ймовірність, що їм просто набридло", - повідомило джерело.
варто відзначити, що "книга розбрату" надійде у продаж вона надійде 11 серпня, вже зараз доступний для передзамовлення примірника.
Варто відзначити, що за інформацією британських таблоїдів Принц Гаррі всерйоз сумує за життя у Сполученому Королівстві
Таблоїд запевняє, що Гаррі дуже важко переніс "втеча" з Букінгемського палацу і постійні переїзди.
Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі розкрили головну таємницю про свого сина.
Як повідомляла Politeka, Меган Маркл виявилася не тією, за кого себе видає, документ злили в мережу: "досі числиться...".
Також Politeka писала, що Меган Маркл розчавлена, втечу з палацу обернулося новими проблемами.