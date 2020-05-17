Старші члени королівської сім'ї відхилили книгу "У пошуках свободи" про життя Меган Маркл і принца Гаррі



Про це повідомляє "РБК Україна".

Відомо, що у книзі Гаррі і Меган розповіли про своє знайомство, про те, як розвивалися їхні стосунки, але більша частина тексту пояснює причини, за якими подружня пара відмовилася від королівських повноважень.

"Це чесна, близький і обезоруживающий портрет впевненою, впливовою і далекоглядної пари, яка не боїться порвати з традицією, сповнена рішучості створити новий шлях далеко від центру уваги", - йдеться в анотації до книги.

Такі зайві одкровення могли стати причиною того, що в Королівській родині відхилили її як "мильну оперу". Або ж, навпаки, книгу вважають недостатньо щирим.

"Це просто не найкраща тема для розмови в родині. Вже було написано достатньо книжок про них. Вони до цього звикли і навіть ймовірність, що їм просто набридло", - повідомило джерело.

варто відзначити, що "книга розбрату" надійде у продаж вона надійде 11 серпня, вже зараз доступний для передзамовлення примірника.

Варто відзначити, що за інформацією британських таблоїдів Принц Гаррі всерйоз сумує за життя у Сполученому Королівстві

Журналісти повідомляють, що Гаррі після переїзду з Меган Маркл в Сполучені Штати захотів повернутися в Лондон.